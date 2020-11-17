Токаев поручил правительству без проволочек запустить в производство отечественную вакцину от КВИ

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул, что любые трудности и кризисы открывают окно возможностей, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам президента, уже есть впечатляющие успехи - две отечественные вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания.

Важнейшая задача правительства - без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины. Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект. Важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности. Такие меры принимают все развитые государства. До конца работы текущей сессии Парламента на рассмотрение депутатов необходимо внести проект Закона по биобезопасности", - указал на важность задачи глава государства.

В заключение президент призвал всех граждан соблюдать строгую дисциплину, сплоченность и отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам. Прежде всего, это необходимо для здоровья казахстанцев. Президент поблагодарил врачей, полицейских, военнослужащих и всех, кто находится на передовой борьбы с пандемией.

В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев также отметил , что вторая волна пандемии будет отличаться во многих отношениях и пройдет в непростое для экономики страны время. Он также указал на важность принятия системных мер по противодействию коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в некоторых регионах. Кроме того, президент рассказал о фактах сокрытия новых случаев КВИ в ряде регионов.

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