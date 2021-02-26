Президент поручил разработать новый закон по вопросам развития альтернативной энергетики

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе V заседания Национального совета общественного доверия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость разработки нового закона по вопросам развития альтернативной энергетики, передает Kazakhstan Today.

Требуется разработать новый закон по вопросам развития альтернативной энергетики. В нем следует отразить подходы и нормы регулирования не только возобновляемых, но и всех альтернативных источников энергии", - сказал он.





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