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Президент поручил разработать новый закон по вопросам развития альтернативной энергетики

25.02.2021 6886
Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе V заседания Национального совета общественного доверия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость разработки нового закона по вопросам развития альтернативной энергетики, передает Kazakhstan Today.
 

Требуется разработать новый закон по вопросам развития альтернативной энергетики. В нем следует отразить подходы и нормы регулирования не только возобновляемых, но и всех альтернативных источников энергии", - сказал он.


Напомним, в Казахстане принят закон по вопросам поддержки использования ВИЭ.
 

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