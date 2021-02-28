Внесены дополнения в постановление санврача Акмолинской области о смягчении карантина

Кокшетау. 27 февраля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина подписала постановление №10 от 26 февраля 2021 года "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 24 февраля 2021 года №9 "О смягчении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, разрешается деятельность объектов общественного питания на объектах образования при одновременном пребывании не более 60 детей в обеденном зале, но не более 50% от количества посадочных мест.

При возобновлении деятельности объектов общественного питания на объектах образования обеспечить прохождение ПЦР-тестирования на COVID-19 работников столовых школ однократно при выходе на работу", - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Существующий режим работы с приостановлением деятельности в воскресенье остается и разрешается работать нижеперечисленным объектам:

- продовольственным и непродовольственным рынкам внутри зданий разрешено работать с режимом работы в будние и субботние дни;

- объекты торговли (торговые дома, торговые сети, ТРЦ) работают с существующим режимом работы, с приостановлением работы в воскресенье, за исключением отделов, реализующих продуктовые товары, аптек и аптечной розничной сети, находящихся в них. Запрет деятельности детских игровых площадок и аттракционов;

- сауны, СПА центры;

- бассейны по предварительной записи.

Разрешается работать при соблюдении санитарных правил и усиленного санитарно-дезинфекционного режима с сохранением существующего режима работы объектам торговли (супермаркеты, гипермаркеты), открытым продовольственным и непродовольственным рынкам.

С ограничением по времени разрешена работа объектов общественного питания ежедневно с 07.00 до 24.00.

Разрешена деятельность салонов красоты, парикмахерских, услуги маникюра и педикюра, объектов оказывающих косметологические услуги, а также фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров по предварительной записи;

Объектам культуры только проведение индивидуальных групповых репетиций до 30 человек.

Кинотеатрам и театрам разрешается работать с заполняемостью не более 20%.

Религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий.

Фуд-кортам при торгово - развлекательных центрах и торговых домах разрешено работать только на вынос и доставку еды.

Кроме этого, сохраняется запрет на организацию и проведение массовых, а также семейных, памятных и иных мероприятий, в том числе на дому, с массовым скоплением людей.

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