На границе Казахстана с Кыргызстаном появится торгово-логистический центр

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров в ходе переговоров договорились о создании торгово-логистического центра на границе, передает Kazakhstan Today.

На брифинге по итогам переговоров президент Казахстана остановился на достигнутой договоренности по наращиванию взаимодействия по линии межрегионального сотрудничества. По его словам, существует необходимость скорейшего проведения первого Форума межрегионального сотрудничества, а также создания торгово-логистического центра по оформлению и обработке товаров в приграничной зоне, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал о том, что в целях укрепления экспортного потенциала и расширения связей между малым и средним бизнесом в ближайшее время казахстанская делегация посетит Кыргызстан со специальным визитом.

Важным вопросом в двусторонней повестке дня является повышение пропускной способности на казахско-кыргызской границе в целях улучшения условий передвижения наших граждан и торговых потоков.

В этой связи принимаются меры для увеличения пропускной способности пограничных постов. Одним из ярких подтверждений этой работы является модернизация крупнейшего пункта "Кордай" (Акжол). Будут созданы комфортные условия для пересечения границы. Обновлено оборудование, построена восьмиполосная автодорога, и эта работа будет продолжена, усовершенствован режим паспортного контроля. Это все позволит существенно увеличить поток пассажиров и транспорта между двумя странами. Казахстан готов открыть данный объект в ближайшее время. Согласно договоренности, кыргызская сторона также в ближайшее время завершит соответствующую работу", - сообщил глава государства.

Еще одним пунктом переговоров стало обсуждение водно-энергетической кооперации.

Стоит отметить, что наше взаимодействие по бассейнам рек Шу и Талас на сегодняшний день является примером для многих стран. У нас действует совместная Комиссия по использованию водохозяйственных межгосударственных сооружений. Казахстан ежегодно оказывает финансовую помощь на ремонт и эксплуатацию этих объектов. За последние десять лет на эти цели мы выделили более 1 млрд тенге. Мы продолжим работу по данному вопросу в двустороннем формате, а также с другими партнерами по региону. По вопросам рек нам необходимо эффективное взаимодействие, только так мы сможем избежать разногласий", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении глава государства остановился и на перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества.

Мы условились провести перекрестные Дни культуры Казахстана и Кыргызстана. В Бишкеке возведут памятник Абаю, в Нур-Султане - монументы Манасу и Чингизу Айтматову. Кроме того, мы будем объединять усилия для исследования и популяризации богатого исторического наследия наших народов", - информировал он.

Кроме того, по итогам обсуждения достигнута договоренность по активизации контактов между молодежью. Президент рассказал о своем поручении увеличить квоту для кыргызских студентов в вузы нашей страны в 10 раз и довести количество образовательных грантов до 50, а также о предложении рассмотреть возможность открытия филиала одного из ведущих вузов Казахстана в Бишкеке.

В завершение своего выступления глава государства отметил, что проведенные переговоры подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению уз дружбы, доверия и добрососедства между Казахстаном и Кыргызстаном.

Наши государства и народы близки друг другу. Это общеизвестный факт. Задача глав государств - превратить двусторонние отношения в образцовую модель сотрудничества. Именно на решение этой задачи были нацелены сегодняшние переговоры. Состоявшийся обмен мнениями был весьма полезным и плодотворным. Мы определили магистральные направления двустороннего сотрудничества, обсудили укрепление диалога в рамках региональных и международных структур. Договорились в конструктивном ключе, в оперативном режиме решать любые вопросы нашего взаимодействия, с учетом коренных интересов братских народов двух стран. С полной уверенностью можно сказать, что государственный визит президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова увенчался успехом", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что по итогам переговоров президенты Казахстана и Кыргызстана сделали совместное заявление

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