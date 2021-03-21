Токаев предложил сделать тюльпан символом Наурыза в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к казахстанцам по случаю празднования Наурыза мейрамы, предложил сделать тюльпан символом праздника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В сознании нашего народа образ тюльпана всегда ассоциировался с весной. Поэтому этот удивительный цветок может стать главным символом прекрасного праздника Великой степи", - говорится в поздравлении .

Как подчеркнул глава государства, Наурыз - это праздник единства и согласия. У великого Абая есть такие строки: "На весеннем кочевье аулы сошлись, в общей радости родственники обнялись. А знакомые просто, шутя и смеясь, обо всем толковать собрались".

Глубокое философское содержание этого праздника учит нас всегда помнить добро, быть благодарными за полученную помощь и жить в гармонии с людьми и природой", - подчеркнул президент.

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