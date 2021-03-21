НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил глава государства, этот праздник олицетворяет собой пробуждение природы, является началом исконного Нового года, символом обновления и стремления к новой жизни. Многовековая традиция празднования Наурыза - показатель глубины миропонимания и исторического самосознания нашего народа.

Ежегодно с наступлением весны мы все с нетерпением ждем этот светлый праздник. В прошлом веке не было возможности торжественно отмечать Наурыз мейрамы, но с обретением Независимости эта неотъемлемая часть нашего культурного кода была возрождена. Для укрепления древних традиций Наурыза Елбасы придал ему статус государственного праздника", - подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в своей статье "Независимость превыше всего" он отмечал важность совершенствования концептуальных подходов к празднованию Наурыза. Нужно, чтобы каждый нюанс Наурыза мейрамы имел для людей нравственное значение, способствовал совершению благих дел, приносил пользу стране. С этой целью во всех регионах страны проводится множество мероприятий, призванных содействовать укоренению непреходящих ценностей Наурыз мейрамы среди подрастающего поколения. Эта практика будет продолжаться.

В то же время президент отмечает, что проведение Наурыза мейрамы не должно ограничиваться несколькими часами торжеств на главных площадях и улицах городов и сел. Это прежде всего семейный праздник, который отмечают в домашней атмосфере среди родственников и друзей. В эти дни мы собираемся в близком кругу, чтобы послушать мудрые наставления старших, поделиться планами на будущее и пожелать всем благоденствия.

Наурыз - это праздник единства и согласия. У великого Абая есть такие строки: "На весеннем кочевье аулы сошлись, в общей радости родственники обнялись. А знакомые просто, шутя и смеясь, обо всем толковать собрались". Глубокое философское содержание этого праздника учит нас всегда помнить добро, быть благодарными за полученную помощь и жить в гармонии с людьми и природой, подчеркивается в поздравлении.

По словам главы государства, в сознании нашего народа образ тюльпана всегда ассоциировался с весной. Поэтому этот удивительный цветок может стать главным символом прекрасного праздника Великой степи.

В сложный период геополитических катаклизмов, роста международной напряжённости, распространения коронавирусной пандемии и обострения кризиса мировой экономики Касым-Жомарт Токаев призвал народ Казахстана вновь проявить присущую нам стойкость и сплоченность перед лицом серьезных вызовов и угроз.

Издревле в дни Наурыза наши предки бескорыстно помогали и поддерживали друг друга в трудной ситуации. Отрадно, что казахстанцы и по сей день следуют этой славной традиции. В условиях пандемии десятки тысяч врачей, медсестер, сотрудников полиции, военнослужащих, волонтеров продолжают самоотверженно трудиться во имя здоровья своих сограждан. Наши специалисты-микробиологи сумели в кратчайшие сроки создать вакцину против коронавируса. Вдохновляющих примеров истинного благородства, гражданской солидарности и впечатляющих достижений наших соотечественников очень много. Вы о них хорошо знаете. Благодаря единству, согласию и стабильности мы состоялись как успешная, прогрессивная страна", - отметил президент.

Он напомнил, что Наурыз - это праздник, приобщающий людей к труду и способствующий общему процветанию. Работая не покладая рук, как это делали наши предки, мы вместе созидаем сильный, конкурентоспособный Казахстан. Еще одна грань Наурыза - бережливость и экологичность. Наш народ всегда почитал природу и жил с ней в гармонии. Расчистка родников, посадка деревьев, облагораживание окружающей среды - это наши исконные традиции, берущие начало в глубине веков. Основная цель реализуемого проекта "Таза табигат" - продолжение этих благородных дел.

Обновленное празднование Наурыза необходимо также для сохранения преемственности поколений. Как гласит казахская пословица: "Познакомившись с традициями народа, узнаешь о нем все". Новое качество нации формируется через новые навыки и умения.

В этом году мы отмечаем историческую дату - 30-летие Независимости. За эти годы наша страна достигла значительных успехов, однако почивать на лаврах нельзя. Мы продолжим масштабные реформы, направленные на системную трансформацию страны. Уверен, всесторонняя модернизация откроет путь к прогрессу нации и превращению нашего государства в Мангілік Ел. Наша главная цель состоит именно в этом! Желаю, чтобы наступивший Новый год принес всем благополучие! Пусть в каждом доме будет только счастье и радость!" - заключил глава государства.

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