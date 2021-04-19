На границе Атырауской области и РФ устанавливают пограничные ограждения

АТЫРАУ. 18 АПРЕЛЯ - 14 апреля начались работы по возведению новых пограничных ограждений в селе Коптогай Курмангазинского района, на границе Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстан и Россия ратифицировали договор о казахстанско-российской государственной границе, который был подписан в Москве 18 января 2005 года, где демаркационные работы еще не завершены. В этом году на приграничной территории начались работы по возведению новых ограждения, пограничными службами воинской части "2016"

14 апреля текущего года пограничники приступили к строительным работам. Некоторые жители приграничного села Коптогай просили разъяснить ситуацию и выразили недовольство проводимыми работами. 13 апреля мы с представителями акимата провели разъяснительные беседы о законности проводимых работ с жителями села Коптогай. Также представители пограничной службы и правоохранительных органов разъяснили законность проводимых работ", - рассказал аким Курмангазинского района Марат Мурзиев.

По информации пограничной службы КНБ РК, установленные в мае 2013 года металлические ограждения между приграничными метками №23 и №24 заходят на территорию РФ на 10-70 метров. Поэтому инженерные работы будут проводиться в селе Коптогай к ограждениям, которые находятся на территории Российской Федерации в 1 800 метрах.

Ранее в КНБ прокомментировали слухи об акциях в Атырауской области.

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