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В КНБ прокомментировали слухи об акциях в Атырауской области

18.04.2021 11476
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ -17 апреля на отдельных электронных информационных ресурсах начали рассылать видео об акциях, якобы проводимых в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Комитет национальной безопасности официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В видео, распространяемом в социальных сетях, запечатлены учения "Калкан-2021", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
КНБ убедительно просит при перепечатке или ссылке на материалы подобного рода обращаться за подтверждением или комментариями в Комитет. КНБ также призывает не рассылать ложную информацию.
 

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