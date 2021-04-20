Токаев дал ряд поручений новому руководителю Антикоррупционной службы

Фото: пресс-служба Акорды
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе реализации поручений, данных на совещании по противодействию коррупции 16 апреля текущего года. Марат Ахметжанов рассказал о подготовке Агентства к полноценному переходу к трехзвенной модели уголовного процесса", - сообщает пресс-служба Акорды.
Президент подчеркнул, что необходимо модернизировать методы борьбы с коррупцией, отличать допускаемые в ходе работы ошибки от преступлений, совершенных умышленно, а также привлекать виновное лицо к ответственности только при наличии всего состава преступления.
Кроме того, были поставлены задачи по защите прав предпринимателей, строгому рассмотрению ответственности государственных служащих, незаконно вмешивающихся в деятельность бизнеса и осуществляющих покровительство теневому обороту.
Глава государства дал Агентству ряд поручений, касающихся тесной работы с международными организациями в части изучения передового антикоррупционного опыта и проведения соответствующей координации деятельности государственных органов.
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