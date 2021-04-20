Токаев дал ряд поручений новому руководителю Антикоррупционной службы

Фото: пресс-служба Акорды

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового председателя Агентства РК по противодействию коррупции Марата Ахметжанова , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе реализации поручений, данных на совещании по противодействию коррупции 16 апреля текущего года. Марат Ахметжанов рассказал о подготовке Агентства к полноценному переходу к трехзвенной модели уголовного процесса", - сообщает пресс-служба Акорды.

Президент подчеркнул, что необходимо модернизировать методы борьбы с коррупцией , отличать допускаемые в ходе работы ошибки от преступлений, совершенных умышленно, а также привлекать виновное лицо к ответственности только при наличии всего состава преступления.

Кроме того, были поставлены задачи по защите прав предпринимателей, строгому рассмотрению ответственности государственных служащих, незаконно вмешивающихся в деятельность бизнеса и осуществляющих покровительство теневому обороту.

Глава государства дал Агентству ряд поручений, касающихся тесной работы с международными организациями в части изучения передового антикоррупционного опыта и проведения соответствующей координации деятельности государственных органов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства