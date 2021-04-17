Президент поставил ряд задач перед новым руководством Антикоррупционной службы

Фото: пресс-служба Акорды

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал смену руководства Антикоррупционной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Моим указом Шпекбаев Алик Жаткамбаевич освобожден от должности председателя Агентства по противодействию коррупции . Под его руководством агентство много сделало для борьбы с коррупцией. Значительно модернизирована деятельность этой структуры. Запущен ряд антикоррупционных проектов и инициатив. Среди них " ADALDYQ ALANY", "ANTIKOR ORTALYGY", "ADAL BILIM " и другие. Благодарю Алика Жаткамбаевича за успешную работу на этой должности. Сегодня моим указом председателем Антикоррупционного агентства назначен Ахметжанов Марат Муратович , который имеет большой опыт работы на государственной службе. Он занимал руководящие должности в Министерстве юстиции и Генеральной прокуратуре. Был заместителем министра по экономическим преступлениям и коррупции. Поэтому я решил назначить его на эту должность", - сказал президент, выступая на Антикоррупционном совете.

Глава государства отметил, что безопасность государства и благополучие населения во многом зависят от систематических и эффективных мер, принимаемых в борьбе с коррупцией.

В связи с этим перед Агентством стоит ряд важных задач. Во-первых, необходима комплексная работа над эффективностью борьбы с коррупцией на всех уровнях. Меры борьбы не должны ограничиваться уголовным преследованием - такой подход скажется отрицательно. Государственный аппарат неохотно принимает решения, подвержен бюрократии, а чиновники избегают личной ответственности. Агентство должно уметь различать ошибки, допущенные в процессе работы, и умышленные преступления. Также необходимо привлекать виновного к ответственности только при наличии всех элементов состава преступления. Во-вторых, активное участие общественности и превентивные меры должны стать основными инструментами борьбы с коррупцией. В настоящее время по моему поручению готовится закон "Об общественном контроле". Этот документ направлен на обеспечение прозрачности и подотчетности государственных органов перед общественностью. Он также дает активным гражданам инструменты правового контроля. Необходимо максимально использовать потенциал этого законопроекта и вовлечь общественность в борьбу с коррупцией. В-третьих, особое внимание следует уделить розыску и конфискации имущества, полученного преступным путем. Это называется принципом "следуй за деньгами", - отметил президент.

По его мнению, нерушимый принцип конфискации имущества, полученного преступным путем, должен способствовать недопущению любых коррупционных действий. Глава государства подчеркнул, что эту работу Антикоррупционная служба должна проводить совместно с Агентством по финансовому мониторингу.

По моему поручению внедряется трехзвенная модель правосудия, которая ослабляет обвинение и предотвращает незаконное вмешательство в уголовное производство . Поручаю Агентству адаптировать свою деятельность к трехуровневой модели уголовного судопроизводства. В целом необходимо продолжить реализацию антикоррупционных инициатив с учетом лучших мировых практик. Общество, бизнес и инвесторы должны чувствовать, что есть надежный оплот против коррупции. Надеюсь, что новый руководитель еще больше повысит эффективность Агентства. Пусть ваша работа будет плодотворной", - резюмировал глава государства.

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