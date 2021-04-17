Президент поставил ряд задач перед новым руководством Антикоррупционной службы

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Моим указом Шпекбаев Алик Жаткамбаевич освобожден от должности председателя Агентства по противодействию коррупции. Под его руководством агентство много сделало для борьбы с коррупцией. Значительно модернизирована деятельность этой структуры. Запущен ряд антикоррупционных проектов и инициатив. Среди них "ADALDYQ ALANY", "ANTIKOR ORTALYGY", "ADAL BILIM" и другие. Благодарю Алика Жаткамбаевича за успешную работу на этой должности. Сегодня моим указом председателем Антикоррупционного агентства назначен Ахметжанов Марат Муратович, который имеет большой опыт работы на государственной службе. Он занимал руководящие должности в Министерстве юстиции и Генеральной прокуратуре. Был заместителем министра по экономическим преступлениям и коррупции. Поэтому я решил назначить его на эту должность", - сказал президент, выступая на Антикоррупционном совете.
Глава государства отметил, что безопасность государства и благополучие населения во многом зависят от систематических и эффективных мер, принимаемых в борьбе с коррупцией.
В связи с этим перед Агентством стоит ряд важных задач. Во-первых, необходима комплексная работа над эффективностью борьбы с коррупцией на всех уровнях. Меры борьбы не должны ограничиваться уголовным преследованием - такой подход скажется отрицательно. Государственный аппарат неохотно принимает решения, подвержен бюрократии, а чиновники избегают личной ответственности. Агентство должно уметь различать ошибки, допущенные в процессе работы, и умышленные преступления. Также необходимо привлекать виновного к ответственности только при наличии всех элементов состава преступления. Во-вторых, активное участие общественности и превентивные меры должны стать основными инструментами борьбы с коррупцией. В настоящее время по моему поручению готовится закон "Об общественном контроле". Этот документ направлен на обеспечение прозрачности и подотчетности государственных органов перед общественностью. Он также дает активным гражданам инструменты правового контроля. Необходимо максимально использовать потенциал этого законопроекта и вовлечь общественность в борьбу с коррупцией. В-третьих, особое внимание следует уделить розыску и конфискации имущества, полученного преступным путем. Это называется принципом "следуй за деньгами", - отметил президент.
По его мнению, нерушимый принцип конфискации имущества, полученного преступным путем, должен способствовать недопущению любых коррупционных действий. Глава государства подчеркнул, что эту работу Антикоррупционная служба должна проводить совместно с Агентством по финансовому мониторингу.
По моему поручению внедряется трехзвенная модель правосудия, которая ослабляет обвинение и предотвращает незаконное вмешательство в уголовное производство. Поручаю Агентству адаптировать свою деятельность к трехуровневой модели уголовного судопроизводства. В целом необходимо продолжить реализацию антикоррупционных инициатив с учетом лучших мировых практик. Общество, бизнес и инвесторы должны чувствовать, что есть надежный оплот против коррупции. Надеюсь, что новый руководитель еще больше повысит эффективность Агентства. Пусть ваша работа будет плодотворной", - резюмировал глава государства.
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