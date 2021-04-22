В Алатауском районе Алматы появится велошкола и пешеходная зона

АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - В ходе рабочего объезда Алатауского района аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил строительную площадку нового медцентра, а также ознакомился с проектами велошколы и пешеходной зоны в микрорайоне Акбулак, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем аккаунте в Instagram аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в ходе рабочего объезда Алатауского района в микрорайоне Нуркент посетил строительную площадку будущего медцентра. Новое медучреждение строится по поручению Елбасы с целью консолидации медицинской науки и практики в борьбе с инфекционными заболеваниями. Центр, рассчитанный на 380 койко-мест, в том числе 30 реанимационных, планируется построить за 18 месяцев.

Также Сагинтаев ознакомился с проектом новой велошколы на базе СК "Алматы Арена".

При поддержке президента Федерации велоспорта Н. Смагулова воспитанники СДЮШОР в возрасте 12-16 лет получили возможность заниматься велоспортом на профессиональном уровне. Вместе с тем необходимо эффективнее использовать потенциал наших спорткомплексов, поэтому уделим внимание расширению инфраструктуры для занятий спортом, в том числе зимними видами", - написал аким мегаполиса.

В соответствии с запросами жителей разработан проект строительства новой пешеходной зоны по улице Аханова в микрорайоне Акбулак. "Новый променадный коридор преобразит общественное пространство и станет точкой притяжения района", - отметил Сагинтаев.













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