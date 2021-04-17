АЛМАТЫ. 16 АПРЕЛЯ - В Алматы планируют построить дендрарий у трамплинов "Сункар" и пешеходный мост до Ботанического сада, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе эфира с участием акима города и руководителей профильных управлений, посвященного проектам по благоустройству и озеленению Алматы на 2021 год, был представлен уникальный для города проект - арборетум (дендрарий) на территории лыжных трамплинов и пешеходный мост через Аль-Фараби, который бы соединил новую парковую зону с Ботаническим садом, сообщает inAlmaty.kz

Предполагается, что на холме, где располагается спортивный комплекс будут высажены только местные растения, такие как яблоня Сиверса, абрикос, Курчавка, тюльпаны, крокусы и ревень. Территория будет облагорожена и превращена в парковую зону для отдыха горожан, вписанную в естественный рельеф холма.

Рядом расположено множество знаковых объектов, таких как Ботанический сад, университет, бизнес-центры. Мы хотим создать рекреационную зону общей площадью более 60 гектаров. На этой территории сложный рельеф, есть опасность оползней. Именно поэтому мы решили выделить ее для арборетума, чтобы укрепить склоны за счет естественного корневого массива. Здесь будет построена система полива и отведения воды. Получится новое общественное пространство, уникальная туристическая дестинация на верхней точке с обзором пейзажей города и гор в 360 градусов, которая станет точкой притяжения для туристов, научного сообщества и будет радовать глаз горожан", - рассказала о проекте руководитель управления зеленой экономики Наталья Ливинская.

Предполагается, что парк будет соединен с Ботаническим садом перекинутым через Аль-Фараби пешеходным мостом. Он также будет озеленен и станет продолжением сада. Он будет предусматривать создание новых современных площадок отдыха со снижением шумового давления за счет конструктивного решения. Протяженность моста - 350 метров, а общая протяженность пешеходного маршрута – около километра.

Сначала пришла идея создать этот мост и таким образом соединить эту территорию с Ботаническим садом. Это будет одним из самых красивых мест города, которое попадет на фотографии и открытки. Изначально мы не представляли, кто поможет нам это сделать. Мы нашли одного эксперта, который руководил Сингапурским Ботсадом. У него как раз закончился контракт, и мы пригласили его сюда. Этот сад тоже на горе стоит, очень красивое место. Обследовали и сказали, что идеально подходит, чтобы сделать там красивое место. Пришла идея сделать арборетум. Наши местные эксперты из института при Ботаническом саде, Аграрного университета сказали, что высаживать нужно только те растения, которые растут в нашем городе. Растений достаточно, деревья, кустарники и цветы. Там не будет развлечений. Посетители будут наслаждаться деревьями, которые исторически у нас растут. Перекидной мост на сваях будет доставлять туда горожан. Гулять можно будет по дорожкам, которые были сделаны для беговых лыж. Это будет гордостью нашего города", - отметил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Проектирование арборетума и моста запланировано до конца этого года, реализация будет проводиться в следующем году.













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