АЛМАТЫ. 15 АПРЕЛЯ - В Алматы появится улица-календарь. Об этом на презентации плана развития Алматы в 2021 году с участием акима города Бакытжана Сагинтаева рассказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главного архитектора города, дорогу по улице Мусрепова разделят на 365 частей, что подразумевает 365 дней в году, пишет издание Kazpravda

Вся длина улицы будет поделена поперечными линиями на 365 частей, каждая по метру шириной, и вымощена натуральной брусчаткой, каждая каким-нибудь одним из семи разных видов камня. На каждой из поперечных линий будет бронзовая табличка с подсветкой, с цифрами, обозначающими день. Через каждые 30-31 день - более крупная табличка с обозначением месяца", - рассказал Алмасхан Ахмеджанов.

Кроме того, на "территории" каждого месяца будут расположены функциональные арт-объекты, предназначенные для спорта, детей, селфи, астрономии, загадывания желаний, для защиты от дождя и солнца.





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