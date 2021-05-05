Зампредседателя АНК рассказал Токаеву о тенденциях в этнополитической сфере

akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял принял заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей работе АНК, итогах ее XXIX сессии и актуальных тенденциях в этнополитической сфере, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития ассамблеи, усиления аналитико-мониторингового, регионального и молодежного направлений деятельности.
Президенту доложили о принимаемых мерах по профилактике межэтнической напряженности, перспективах дальнейшей интеграции этносов, реализации специальных проектов АНК, направленных на консолидацию народа Казахстана на принципах гражданской идентичности и единства.
По итогам встречи глава государства дал Азильханову ряд конкретных поручений, направленных на актуализацию работы всех общественных институтов Ассамблеи народа Казахстана.
Напомним, 28 апреля в ходе XXIX сессии АНК Нурсултан Назарбаев заявил о решении передать полномочия председателя Ассамблеи Касым-Жомарту Токаеву.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства