Токаев ратифицировал ряд договоров с Северной Македонией

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов о ратификации договоров с республикой Северная Македония, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы Акорды, главой государства подписаны законы РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам", "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц", "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осужденных лиц".

о выдаче лиц будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Северной Македонией и позволит странам выдавать друг другу находящихся в розыске лиц. Кроме того, этот договор содержит положения об основаниях, влекущих выдачу, отказ, отсрочку выдачи и упрощенную процедуру выдачи. Как сообщалось ранее , ратификация договорабудет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Северной Македонией и позволит странам выдавать друг другу находящихся в розыске лиц. Кроме того, этот договор содержит положения об основаниях, влекущих выдачу, отказ, отсрочку выдачи и упрощенную процедуру выдачи.

Договор о передаче осужденных лиц позволит взаимодействовать компетентным органам Казахстана и Северной Македонии и договариваться о передаче осуждённых лиц. В документе прописаны условия экстрадиции, обмен информацией, транзит осуждённого лица и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осуждённых, сообщает пресс-служба сената.

Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам разработан для урегулирования всех организационно-правовых механизмов и реализации взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Северной Македонией.

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