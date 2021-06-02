Погибшего в Чарынском каньоне учителя посмертно наградили медалью "Ерлігі ушін"

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НУР-СУЛТАН. 1 июня - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении медалью "Ерлігі ушін" учителя Мерея Ибрагимова, погибшего в Чарынском каньоне , передает KAZAKHSTAN TODAY.

За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить медалью "Ерлігі ушін" Ибрагимова Мерея Нургазыулы - учителя КГУ "Специализированная гимназия №199" города Алматы (посмертно). Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", - сказано в документе.

Напомним, что 29 мая в результате грязеселевого выброса в Чарынском каньоне погибли преподаватель и ученица гимназии №199 , еще шесть человек пострадали. Одну девочку унесло грязеселевым выбросом по нижней части Чарынского каньона. Утром в воскресенье, 30 мая, члены поисково-спасательного отряда обнаружили школьницу. Она находилась в 3-4 километрах от места происшествия. Девочка госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, раны, множественные ссадины". Ее состояние стабильное. По словам детей, учитель Мерей Ибрагимов во время ЧП спасал детей, но сам погиб, получив удар камнем по голове.

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