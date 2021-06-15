Система Orphus

Кыргызстан и Таджикистан сбросят Казахстану дополнительный объем воды

14.06.2021 9991
Кыргызстан и Таджикистан сбросят Казахстану дополнительный объем воды
regnum_picture
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Кыргызстан и Таджикистан нынешним летом сбросят Казахстану дополнительные 645 миллионов кубометров воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр экологии Магзум Мирзагалиев отметил, что это частично поможет решить ситуацию с маловодьем в южных регионах страны, сообщает "Хабар 24". 
 
По его словам, местные власти должны провести разъяснительную работу с фермерами и составить график рационального водопользования, чтобы воды хватило на всех. 
 
Отметим, только в Туркестанской области площадь посевов составляет 440 тысяч гектаров. Сейчас потребность в поливе растёт. Поэтому многое зависит от объема притока в реку Сырдарью по межгосударственным каналам Достык, Зах, Ханым, рассказал министр. 
 
Стоит отметить, что объем Шардаринского водохранилища по сравнению с прошлым годом меньше на 550 миллионов кубометров. В регионе запустили канал машинной подачи воды из водохранилища и задействовали 14 дренажных скважин и насосы. 
 

Чтобы избежать дефицита поливной воды в Сырдарью должна поступать вода, мощностью 200 кубометров в секунду. Кроме того, по каналу Достык из Узбекистана должно поступать 50 кубометров влаги в секунду. Но на сегодняшний день мы получаем только 70% от необходимого объёма влаги", - говорит директор туркестанского филиала РГП "Казводхоз" Мерлан Керимжанов. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая