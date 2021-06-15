Кыргызстан и Таджикистан сбросят Казахстану дополнительный объем воды

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Кыргызстан и Таджикистан нынешним летом сбросят Казахстану дополнительные 645 миллионов кубометров воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр экологии Магзум Мирзагалиев отметил, что это частично поможет решить ситуацию с маловодьем в южных регионах страны, сообщает " Хабар 24 ".

По его словам, местные власти должны провести разъяснительную работу с фермерами и составить график рационального водопользования, чтобы воды хватило на всех.

Отметим, только в Туркестанской области площадь посевов составляет 440 тысяч гектаров. Сейчас потребность в поливе растёт. Поэтому многое зависит от объема притока в реку Сырдарью по межгосударственным каналам Достык, Зах, Ханым, рассказал министр.

Стоит отметить, что объем Шардаринского водохранилища по сравнению с прошлым годом меньше на 550 миллионов кубометров. В регионе запустили канал машинной подачи воды из водохранилища и задействовали 14 дренажных скважин и насосы.

Чтобы избежать дефицита поливной воды в Сырдарью должна поступать вода, мощностью 200 кубометров в секунду. Кроме того, по каналу Достык из Узбекистана должно поступать 50 кубометров влаги в секунду. Но на сегодняшний день мы получаем только 70% от необходимого объёма влаги", - говорит директор туркестанского филиала РГП "Казводхоз" Мерлан Керимжанов.

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