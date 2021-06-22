Что сделано по поручению Токаева по спецподразделениям по защите женщин и детей от насилия

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НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - На своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали рассказал, что сделано в рамках поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по восстановлению штата спецподразделений по защите женщин и детей от насилия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За счет внутреннего перераспределения численности подразделений местной полицейской службы в марте 2021 года доведены до нормативов положенности штаты подразделений: по защите женщин от насилия увеличены со 119 до 248; по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации МВД за период карантина и перехода на дистанционное обучение в Казахстане резко выросло число преступлений в отношении детей.

За 2020 год было зарегистрировано 825 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Из них 80% совершены лицами из близкого окружения - отцы, отчимы, сожители матерей, родственники, соседи и знакомые.

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