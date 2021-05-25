В Казахстане более 800 детей пострадали от педофилов в 2020 году

По информации МВД, за прошлый год было зарегистрировано 825 преступлений против половой неприкосновенности. Из них 80% совершены лицами из близкого окружения - отцы, отчимы, сожители матерей, родственники, соседи и знакомые.
Этот вопрос обсуждался в ходе международной научно-практической конференции, которая прошла в онлайн-режиме в Алматинской академии МВД имени Есбулатова. Мероприятие было направлено на реализацию поручений главы государства по вопросам защиты детей и женщин от семейно-бытового и сексуального насилия, а также профилактики суицидального поведения.
Отмечено, что комплекс принимаемых законодательных и организационных мер за последние 7 лет позволил снизить уровень уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних в 5 раз. На 35% сократилось количество преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Выступая перед участниками конференции, глава МВД акцентировал на причинах совершения преступлений в отношении детей. Чаще всего они связаны с неблагополучным психологическим климатом в семье, асоциальным образом жизни родителей, жилищной и бытовой неустроенностью, безнадзорностью детей", - сказал Нурдильда Ораз.
Он также подчеркнул, что в результате безнадзорности и других причин за прошлый год было зарегистрировано 108 фактов выпадения детей из окон, в результате которых погибли 18 детей; 449 фактов суицида несовершеннолетних. Кроме того, 183 ребенка погибли в ДТП.
Глава МВД Ерлан Тургумбаев отметил, что такая статистика не может не вызывать беспокойство в обществе и у ответственных госорганов", - подчеркнул Нурдильда Ораз.
Ранее сообщалось, что в России предлагают отменить мораторий на смертную казнь для педофилов.
В Казахстане также ужесточено наказание по данной категории преступлений, в частности, педофилы не имеют право на условно-досрочное освобождение, а также приговариваются к химической кастрации. По данным на начало апреля, к химической кастрации были приговорены 25 педофилов.
Тем не менее факты преступлений продолжают регистрироваться. В конце апреля в Алматы извращенец напал на семилетнюю девочку в подъезде ее дома. После того как он раздел ее, ребенку удалось сбежать.
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