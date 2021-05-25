В Казахстане более 800 детей пострадали от педофилов в 2020 году

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - В Казахстане снижается число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но их число все еще остается высоким. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МВД, за прошлый год было зарегистрировано 825 преступлений против половой неприкосновенности. Из них 80% совершены лицами из близкого окружения - отцы, отчимы, сожители матерей, родственники, соседи и знакомые.

Этот вопрос обсуждался в ходе международной научно-практической конференции, которая прошла в онлайн-режиме в Алматинской академии МВД имени Есбулатова. Мероприятие было направлено на реализацию поручений главы государства по вопросам защиты детей и женщин от семейно-бытового и сексуального насилия, а также профилактики суицидального поведения.

Отмечено, что комплекс принимаемых законодательных и организационных мер за последние 7 лет позволил снизить уровень уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних в 5 раз. На 35% сократилось количество преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Выступая перед участниками конференции, глава МВД акцентировал на причинах совершения преступлений в отношении детей. Чаще всего они связаны с неблагополучным психологическим климатом в семье, асоциальным образом жизни родителей, жилищной и бытовой неустроенностью, безнадзорностью детей", - сказал Нурдильда Ораз.

Он также подчеркнул, что в результате безнадзорности и других причин за прошлый год было зарегистрировано 108 фактов выпадения детей из окон, в результате которых погибли 18 детей; 449 фактов суицида несовершеннолетних. Кроме того, 183 ребенка погибли в ДТП.

Глава МВД Ерлан Тургумбаев отметил, что такая статистика не может не вызывать беспокойство в обществе и у ответственных госорганов", - подчеркнул Нурдильда Ораз.

В Казахстане также ужесточено наказание по данной категории преступлений, в частности, педофилы не имеют право на условно-досрочное освобождение, а также приговариваются к химической кастрации. По данным на начало апреля, к химической кастрации были приговорены 25 педофилов.

Тем не менее факты преступлений продолжают регистрироваться. В конце апреля в Алматы извращенец напал на семилетнюю девочку в подъезде ее дома. После того как он раздел ее, ребенку удалось сбежать.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства