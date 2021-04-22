В Алматы задержали 19-летнего педофила

Скрин с видео

АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - В одном из спальных микрорайонов в Турксибском районе за развращение 7-летней девочки по "горячим следам" задержан 19-летний алматинец, передает KAZAKHSTAN TODAY.

7-летняя девочка возвращалась из магазина домой. Следом за ней в подъезд зашел мужчина, который на лестничном пролете взял ребенка на руки и понес обратно вниз, сообщает Polisia.kz

Затем неизвестный удалился с малышкой в закуток подъезда, который не попадает в обзор видеокамеры. Установлено, что там он раздел ее и стал трогать. Ребенку удалось вырваться. Она добежала до дома и рассказала о случившемся маме, которая, в свою очередь, и забила тревогу. Ее незамедлительное обращение в полицию способствовало раскрытию преступления по "горячим следам", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Подозреваемый задержан. Это гражданин Ф., 2002 года рождения, состоящий на учете, как умственно отсталый. Проживает он в этом же микрорайоне.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 124 УК РК. По уголовному делу проводятся соответствующие следственные мероприятия и экспертные исследования.

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