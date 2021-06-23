Глава государства наградил студента, спасшего людей в алматинском фонтане

Фото: Facebook Берика Уали

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президент Берик Уали, глава государства за отвагу и мужество, проявленные при спасении людей, наградил почетной грамотой Абылая Балапанова, студента 2-го курса Казахского национального исследовательского технического университета имени Каныша Сатпаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним , 19 июня в Алматы Абылай Балапанов спас детей от удара током в фонтане.

21 июня полиция завела уголовное дело по инциденту в фонтане возле здания цирка Алматы. Как сообщили в отделе полиции при УП Бостандыкского района, данный факт расследуется по части 2 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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