Рейдерство, незаконный оборот драгметаллов: Токаев подписал ряд законов

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Кодекс об административных нарушениях, а также в закон по вопросам усиления борьбы с рейдерством, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает пресс-служба Акорды.

Поправки предусматривают дополнение в статью 62 КоАП, согласно которому срок давности для привлечения должностных лиц к административной ответственности за проведение незаконных проверок бизнеса увеличивается с 2 месяцев до 1 года.

Президент также подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов".

Главные задачи документа - защита прав граждан и предпринимателей от неправомерных действий госорганов . Ужесточается уголовная ответственность за факты рейдерства в отношении предпринимателей, а сроки рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на несанкционированные осмотры, обыски и так далее сокращаются до трех суток.

Кроме того, закон предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, а также ювелирных изделий.

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