Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Сапарбаеву

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НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву за назначение на должность начальника управления акимата К. Досаева, уволенного в 2019 году с поста акима Тараза за серьезные упущения в работе. Акиму Жамбылской области поручено в течение суток исправить допущенную кадровую ошибку", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Дополнено: Вчера стало известно, что бывший аким Тараза Кайрат Досаев назначен главой управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

В 2019 году в Таразе произошел резонансный случай - семиклассница подверглась насилию в уличном туалете на территории школы . После инцидента уволилась глава областного управления образования. Также после этого случая к дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек. От занимаемых должностей освободили завуча, учителя математики, который отпустил девочку с урока, дежурного в тот день педагога, вахтера и школьного инспектора.

В связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и допущенные системные упущения в работе, поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима города Тараз. Акиму области объявляю замечание", - написал глава государства в Twitter.

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