Президент поручил Нацбанку и правительству принять эффективные меры по стабилизации инфляции

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НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев отчитался перед президентом о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 7 месяцев текущего года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Председатель Нацбанка проинформировал президента о пересмотре Международным валютным фондом прогнозов по темпам восстановления мировой экономики и коррекции финансовых рынков на фоне новой волны коронавируса, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи было отмечено, что инфляция и инфляционные ожидания остаются главным вызовом для восстановления мировой экономики. Глава государства был проинформирован об основных причинах ускорения инфляции в Казахстане (8,4 % - по итогам июля 2021 года) и решении Национального банка по повышению базовой ставки (до 9,25 %) с целью стабилизации инфляции.

Ерболат Досаев также доложил об умеренном восстановлении деловой активности на фоне карантинных ограничений, о состоянии золотовалютных резервов Национального банка, средств Национального фонда и о положительной динамике роста пенсионных активов

Президенту представлены предварительные данные о текущем счете платежного баланса, который по итогам первого полугодия сложился с дефицитом $1,7 млрд в связи с повышением экономической активности и ростом потребительского импорта. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание сохранению и приумножению активов Национального фонда и совместно с правительством принять эффективные меры по стабилизации инфляции", - информирует пресс-служба главы государства.

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