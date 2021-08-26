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Межведомственная комиссия одобрила ряд решений по ослаблению карантина

25.08.2021 7291
Межведомственная комиссия одобрила ряд решений по ослаблению карантина
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК состоялось под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По поручению премьер-министра Аскара Мамина в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации МВК одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима. 
 
С 28 августа текущего года разрешена деятельность
 
- в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq" до 24.00, лидеров проекта "Ashyq" - до 02.00 при условии наличия "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтвержденного через приложение "Ashyq"; 
 
- в субботу - общественного транспорта. 
 
С 30 августа текущего года в будние дни: - продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq", с 22.00 до 24.00 часов, лидеров проекта "Ashyq" - с 24.00 до 02.00. 
 
При этом с учетом эпидемиологической ситуации ослабление карантинных мер в Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября, в будние дни - с 6 сентября
 
Также на МВК был рассмотрен вопрос подготовки к новому учебному году. Заместителем премьер-министра РК поручено до конца августа:
 
- завершить вакцинацию педагогов и технического персонала за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания; 
 
- обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями; 
 
- для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы "Ashyq"; 
 
- принять меры по 100%-ному обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами; 
 
- завершить капитальный и текущий ремонты в школах. 


По последним данным, по состоянию на 23.59 24 августа 2021 года в Казахстане подтвержден 754 891 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. С 13 марта 2020 года зарегистрировано 68 298 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
 

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