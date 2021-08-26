Межведомственная комиссия одобрила ряд решений по ослаблению карантина

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК состоялось под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По поручению премьер-министра Аскара Мамина в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации МВК одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима.

С 28 августа текущего года разрешена деятельность:

- в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq" до 24.00, лидеров проекта "Ashyq" - до 02.00 при условии наличия "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтвержденного через приложение "Ashyq";

- в субботу - общественного транспорта.

С 30 августа текущего года в будние дни: - продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq", с 22.00 до 24.00 часов, лидеров проекта "Ashyq" - с 24.00 до 02.00.

При этом с учетом эпидемиологической ситуации ослабление карантинных мер в Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября, в будние дни - с 6 сентября.

Также на МВК был рассмотрен вопрос подготовки к новому учебному году. Заместителем премьер-министра РК поручено до конца августа:

- завершить вакцинацию педагогов и технического персонала за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания;

- обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями;

- для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы "Ashyq";

- принять меры по 100%-ному обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами;

- завершить капитальный и текущий ремонты в школах.









По последним данным, по состоянию на 23.59 24 августа 2021 года в Казахстане подтвержден 754 891 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. С 13 марта 2020 года зарегистрировано 68 298 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

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