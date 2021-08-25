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Премьер поручил рассмотреть вопрос сокращения ограничительных мер в выходные дни для участников Ashyq

24.08.2021 9343
Премьер поручил рассмотреть вопрос сокращения ограничительных мер в выходные дни для участников Ashyq
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. 
 

Премьер-министр поручил Межведомственной комиссии рассмотреть вопрос сокращения ограничительных мер в выходные дни в регионах с улучшающейся динамикой заболеваемости для субъектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Также Мамин отметил необходимость усиления кампании по вакцинации.
 
Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается, постепенно начал снижаться уровень заболеваемости
 
На протяжении предыдущей недели индекс репродуктивности вируса был ниже 1 и сейчас составляет 0,93. Занятость инфекционных коек - 49%, реанимационных - 46%. 
 
На сегодняшний день почти 6,5 млн человек вакцинировано первым компонентом, более 5 млн человек - вторым компонентом. 

 

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