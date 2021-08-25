Минздрав РК обновил прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусу

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НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Министерство здравоохранения РК обновило прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусу до ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции до ноября. При пессимистичном сценарии: среднесуточное число зарегистрированных случаев в сентябре составит до 6300 случаев, в октябре - до 2400 случаев. Согласно реалистичному сценарию: в сентябре - до 5300 случаев, в октябре - до 1800 случаев. При оптимистичном сценарии: в сентябре - до 4200, в октябре - до 1300 случаев в сутки", - сообщил в ходе заседания правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой.





Дополнено. "Занятость инфекционных коек составляет 49%, реанимационных коек - 46%. За последние две недели загруженность инфекционных коек снизилась на 12%. Высокая занятость отмечается в Актюбинской области (68%), Алматы (61%), Алматинской области (59%)", - сказал глава Минздрава.





Он отметил, что на сегодняшний день 1-м компонентом привито 6,4 млн человек, 2-м компонентом - более 5 млн человек.

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