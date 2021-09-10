Миссия ВОЗ приедет в Казахстан для содействия в регистрации казахстанской вакцины QazVac

Фото: МИД РК

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В рамках официального визита в Швейцарскую Конфедерацию заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с руководителями ряда международных организаций системы ООН в Женеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи c гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках его встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, проведенной в формате видеоконференции 28 мая текущего года.

Казахстанская сторона выразила благодарность ВОЗ за поставки гуманитарной помощи в РК в виде медицинского оборудования и медикаментов во время пандемии и выразила готовность к совместной работе в области первичной медико-санитарной помощи.

Глава ВОЗ подтвердил готовность оказать содействие Казахстану в регистрации казахстанской вакцины QazVac, для чего планируется направление в ближайшее время миссии ВОЗ в нашу страну", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

В ходе встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с Управлением ООН по правам человека. Стороны констатировали богатый опыт взаимодействия по совершенствованию национального законодательства в правочеловеческой сфере и правоприменительной практике, а также значительный прогресс Казахстана в области прав человека.

Тлеуберди проинформировал Верховного комиссара о политических реформах главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на защиту прав и свобод человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека М. Бачелет высоко оценила достижения и политические преобразования в нашей стране. Кроме того, она особо отметила содействие Казахстана в передислокации Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) в город Алматы.

Кроме того, Тлеуберди принял участие в специальном мероприятии, посвященном продвижению кандидатуры Казахстана в Совет ООН по правам человека на 2022-2024 годы. В своем выступлении он ознакомил о политических реформах в РК, внешнеполитических целях и приоритетах в правочеловеческом направлении, а также представил добровольные обязательства нашей страны, в случае избрания в Совет.

Главы более 40 дипломатических представительств государств-членов организации, принявших участие в мероприятии, также заслушали выступления Уполномоченного по правам человека в Казахстане Эльвиры Азимовой и Исполнительного директора Глобального фонда по обеспечению устойчивости сообществ (GCERF) Халида Козера. Участники дали высокую оценку, проводимым Казахстаном реформам в области прав человека и выразили поддержку нашей кандидатуре.

С генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала обсуждены вопросы укрепления многосторонней торговой системы, ход подготовки к предстоящей в конце года в Женеве 12-й Министерской конференции ВТО. Тлеуберди отметил, что Казахстан в качестве председателя Конференции заинтересован в достижении значимых результатов на предстоящем глобальном мероприятии и готов внести конструктивный вклад в обсуждение актуальных вопросов переговорной повестки ВТО.

Н. Оконджо-Ивеала в свою очередь поблагодарила главу казахстанской делегации за неизменную поддержку международных инициатив ВТО, отметила важность роли Казахстана в подготовке и проведении МК-12.

На переговорах с заместителем Генерального секретаря ООН - Исполнительным секретарем ЕЭК ООН Ольгой Алгаеровой министр Тлеуберди наметил перспективы дальнейшего взаимодействия в области энергетики, транспорта, торговли, охраны окружающей среды, инноваций и городского развития.

В свою очередь, исполнительный секретарь ЕЭК ООН отметила успешное трехлетнее председательство Казахстана в глобальной Водной конвенции, а также активную работу Международного центра оценки вод в Нур-Султане, способствующую укреплению трансграничного сотрудничества по водным вопросам.

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