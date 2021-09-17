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В Северном Казахстане чиновники выписали себе премии на 60 миллионов тенге

16.09.2021, 10:06 5374
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 СЕНТЯБРЯ - Премии на 60 млн тенге выписали себе чиновники Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В жирном плюсе оказались 10 сотрудников Кызылжарского районного акимата. Как сообщили в ревизионной комиссии, госслужащие самостоятельно перераспределяли местный бюджет и увеличивали финансирование на содержание аппарата района. В итоге сумма годового финансирования оплаты труда сотрудников была превышена в три раза, сообщает телеканал "Астана". 
 
В отдел экономики и финансов уже направлено предписание об устранении нарушений. Руководитель отдела привлечена к дисциплинарной ответственности. Материалы передали в антикоррупционную службу для принятия процессуального решения. 
 

Установлена необоснованная выплата премии работникам Кызылжарского районного отдела экономики и финансов на сумму 60,6 миллиона тенге. Кызылжарским районным отделом экономики и финансов как местным уполномоченным органом по государственному планированию при рассмотрении бюджетных заявок администратором бюджетной программы не на должном уровне проводилась работа на предмет их соответствия бюджетному и иному законодательству РК, а также не обоснована достоверность и обоснованность расходов по дополнительной потребности самого отдела", - сообщил член ревизионной комиссии по СКО Талгат Кенжебаев.


 

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