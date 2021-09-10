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36 млн тенге похитили сотрудники акимата в Шымкенте

09.09.2021, 15:38 6238
ШЫМКЕНТ. 9 СЕНТЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения 36 млн тенге в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Расследуется уголовное дело в отношении руководителя и двух сотрудников методического центра управления образования акимата Туркестанской области, а также соучастника, жителя Шымкента, по факту хищения более 36 млн тенге. Денежные средства были предназначены на питание в рамках подготовки учащихся средних школ и студентов колледжей к республиканским спортивным мероприятиям", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства. 

 
Чиновники подделывали подписи спортсменов в соответствующих ведомостях. То есть деньги из бюджета выделялись, а подготовка спортсменов на должном уровне не проводилась.
 

В ходе следствия обвиняемые по предварительному сговору попытались дать взятку в сумме 6 млн тенге оперативнику ДЭР для положительного решения проводимого расследования в отношении них".

 
Сотрудникам методического центра грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет. Уголовное дело находится в прокуратуре Шымкента. Иная информация разглашению не подлежит.
 

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