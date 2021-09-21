МОН РК разработало документ по организации антитеррористической защиты объектов образования

НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском университете, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Еще свежи раны тех, чьи близкие погибли при теракте в казанской школе. Эти трагедии показывают, насколько важно и необходимо усилить безопасность детей в школах, колледжах и вузах страны. Вопрос их защищенности должен быть приоритетным для каждого руководителя учебного заведения", - написал Аймагамбетов на своей странице в Facebook .

Он напомнил, что президентом страны Касым-Жомартом Токаевым уже были даны поручения по обеспечению безопасности организаций образования.

Также этот вопрос был детально рассмотрен на заседании правительства, акиматам и госорганам были даны соответствующие поручения. Руководству вузов также было дано отдельное поручение усилить безопасность как в учебных корпусах, так и в общежитиях: провести инвентаризацию оборудования, обеспечить вывод видеокамер в ЦОУ, усилить пропускной режим в вузах и проводить занятия по обучению действиям в случаях возникновения кризисных ситуаций", - сообщил министр.

По его словам, в настоящее время министерство совместно с другими госорганами разработало документ по организации антитеррористической защиты объектов образования.

При публичном обсуждении проекта данного НПА мы получили беспрецедентное количество вопросов и комментариев - более 2000. Документ вызывал опасения у некоторых граждан, которые писали о том, что они против установки тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, турникетов и проведения учений по действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Но заявляю со всей ответственностью, что все эти меры направлены на обеспечение безопасности обучающихся, предотвращение таких случаев", - отметил он.

В каждой из организаций образования должны быть приняты все меры безопасности. Акиматы выделяют дополнительные средства для комплексного решения этой задачи. Это касается вопросов оснащения камерами видеонаблюдения, охранных сигнализаций, тревожных кнопок, вывода камер в центры оперативного управления отделов внутренних дел, пропускного режима и других элементов системы безопасности. Кроме технических мер, важны знания и готовность самих сотрудников и обучающихся к мерам реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций. Очень актуальным является вопрос усиления воспитательной работы в организациях образования. Мы придаем этому аспекту очень особое значение", - заключил глава МОН.





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