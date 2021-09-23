В Казахстане изменили правила осуществления госзакупок

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Внесены изменения в правила осуществления государственных закупок. 7 сентября 2021 года вступили в законную силу изменения в Правила осуществления государственных закупок в части исключения пункта 447-3 правил. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данные правила утверждены приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648.

В КГД рассказали, в чем заключаются изменения.

Исключена возможность обновления сведений органов государственных доходов на веб-портале государственных закупок по представленным потенциальными поставщиками дополнительной налоговой отчетности и уплаты налогов, влекущей изменение показателей их финансовой устойчивости и (или) уплаченных налогов", - сообщили в комитете.

Данный пункт правил исключен приказом министра финансов Республики Казахстан от 25 августа 2021 года №863, который вступил в силу с 7 сентября 2021 года.

Таким образом, сведения органов государственных доходов по финансовой устойчивости потенциального поставщика предшествующего года, предусмотренные пунктом 447-2 Правил, обновляются на веб-портале государственных закупок один раз в течение календарного года не позднее 1 октября за предшествующий год. Т.е. не позднее 1 октября 2021 года будут размещены сведения за 2020 год", - отметили в КГД.





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