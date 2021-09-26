Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты

НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопрос сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева. Цены на продукты питания - это социально чувствительный вопрос. Правительство реализует Комплекс мер антиинфляционного реагирования, в первую очередь, по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе АПК", - сказал Мамин.

Неблагоприятные климатические условия в основных аграрных странах, в том числе РК, привели к снижению урожайности основных сельскохозяйственных культур. В этой связи наблюдается рост цен, а также повышенный спрос на сельхозпродукцию со стороны соседних стран, сообщает пресс-служба главы правительства.

За 8 месяцев рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,7%. За последний месяц наблюдается снижение цен на 0,7 процентного пункта.

В рамках мер антиинфляционного реагирования в 2021 году АО "НК "Продкорпорация" планирует закупить сельхозпродукцию на 87 миллиардов тенге (в 2020 году - 40 миллиардов тенге). При этом перечень закупаемых культур расширен с 4 до 9: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овес, подсолнечник, рапс, лен, соя, гречиха. Указанная продукция будет использована для обеспечения внутреннего рынка, в том числе для реализации мукомольным предприятиям, птицеводческим и животноводческим хозяйствам.

Агентством по защите и развитию конкуренции вынесено 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, назначено 8 расследований. Выявлено 46 фактов превышения торговой надбавки и взимания вознаграждения на СЗПТ в городах Нур-Султане и Алматы, Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Главам этих регионов указано на необходимость срочного принятия мер по привлечению к ответственности субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку.

В целом премьер-министр поручил акиматам и министерствам обеспечить своевременное и полное выполнение Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

В связи с завершением сезона сбора урожая акиматам поручено ускорить выделение дополнительного финансирования по "оборотной схеме" и осуществить закуп ранее доведенных объемов продовольствия в региональные стабфонды. При этом поставлена задача обеспечить исполнение обязательств сельхозтоваропроизводителей перед АО "НК "Продкорпорация" по поставке зерна в рамках форвардного закупа.

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