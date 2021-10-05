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Минтруда Казахстана разработало поправки в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы

04.10.2021, 09:43 40879
Минтруда Казахстана разработало поправки в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Министерством труда и социальной защиты населения РК по поручению главы государства проводится работа по внесению изменений и дополнений в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ведомстве, предложения по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы были выработаны созданной в 2019 году при правительстве РК рабочей группой на основе построения долгосрочных актуарных моделей. Важным направлением в этой работе является совершенствование системы минимальных гарантий.
 
Следует отметить, что действующей Концепцией предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года. Поэтому механизм назначения минимальной гарантированной пенсии основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров.
 
По словам директора Департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения МТСЗН РК Виктории Шегай, в настоящее время прорабатывается механизм назначения минимальной гарантированной пенсии, предусматривающий:
 
- минимальный размер предлагается увеличить с 54% до 70% от прожиточного минимума (ПМ);
 
- минимальный стаж участия уменьшить с 10 до 5 лет;
 
- убрать максимальное ограничение размера пенсии (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 ПМ при стаже 33 лет и выше).
 
Переход к минимальной гарантированной пенсии позволит обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения, единый подход ко всем гражданам, совершенствование системы минимальных гарантий, стимулирование формализации трудовых отношений и занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста, что соответствует рекомендациям международных экспертов.
 

При этом в Концепции предполагается предоставление права "отложенного выхода" на пенсию для лиц, достигших пенсионного возраста. Это позволит в будущем получать минимальную гарантированную пенсию в большем размере, так как трудовые периоды после достижения пенсионного возраста будут учитываться при определении ее размера", – сообщила Виктория Шегай. 

 
Еще одним из важных направлений модернизации является введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) с 2023 года.
 
Работодатели за счет своих средств будут перечислять в пользу своих работников обязательные 5% пенсионные взносы от доходов работника.
 
Главой государства одобрены подходы по изменению цели ОПВР от формирования условно-накопительной компоненты к пополнению индивидуальных пенсионных накоплений граждан, а также по внедрению индивидуальных целевых счетов в Едином накопительном пенсионном фонде с последующим их пополнением (по выбору вкладчика) частью пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и ОПВР с предоставлением права использования их на социальные нужды.
 
Необходимо отметить, что в рамках Налогового кодекса РК для снижения нагрузки на работодателей представлены послабления в части отнесения на вычеты вводимых ОПВР.
 
На сегодняшний день пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда рассчитываются согласно Методике осуществления расчета размера пенсионных выплат. Введены отдельные коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для работников, занятых на вредных производствах, и получателей пенсионных выплат, имеющих инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.
 

В рамках поправок в Концепцию также рассматривается вопрос использования отдельных коэффициентов смертности в отношении работников, занятых на работах с вредными условиями труда, которые планируются применять при расчете стоимости пожизненного пенсионного аннуитета. Это нововведение сделает более доступной возможность оформления пенсионного аннуитета для граждан, работающих во вредных условиях труда", – добавила Виктория Шегай.

 
Для сохранения уровня замещения дохода пенсионными выплатами будет продолжена работа по совершенствованию параметров и условий досрочного изъятия пенсионных накоплений.
 
Представленные в Концепции меры позволят обеспечить размер пенсии будущих получателей, адекватный их трудовому стажу, сохранить "покупательскую" способность пенсионных выплат и уровень замещения утраченного дохода, соответствующий международным стандартам пенсионного обеспечения.
 
В настоящее время проект постановления правительства РК "О проекте указа президента Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в указ президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 "О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года" согласовывается с заинтересованными государственными органами, отметили в Минтруда.

 

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