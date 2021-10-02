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НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Сегодня, 1 октября, в Казахстане отмечается День пожилых людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, в республике проживают более 2 млн 236 тыс. пенсионеров по возрасту.

Государством на регулярной основе принимаются меры по совершенствованию пенсионного обеспечения.

Так, с 1 января 2021 года размеры солидарных пенсий повышены на 7%, размеры базовой пенсии – на 5%.

С 1 июля 2018 года размер базовой пенсии устанавливается в зависимости от стажа участия в пенсионной системе дифференцированно к трудовому стажу от 54% до 100% величины прожиточного минимума в зависимости от трудового стажа.

В настоящее время минимальный размер базовой пенсии составляет 18,5 тыс. тенге, максимальный - 39,3 тыс. тенге, а средний размер на 1 сентября 2021 года - 31,1 тыс. тенге.

По состоянию на 1 сентября в 2021 года средний размер солидарной пенсии составляет 68,8 тыс. тенге, максимальный - 100,6 тыс. тенге, минимальный размер - 43,3 тыс. тенге.

Кроме того, в рамках предвыборной программы партии Nur Otan "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" в текущем году Министерством труда и социальной защиты населения РК утвержден План мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения "Активное долголетие" до 2025 года.

Принятие Плана позволяет расширить гражданам пожилого возраста возможности участвовать в различных сферах жизни общества, а также обеспечить их качественными мерами государственной поддержки. Контроль над реализацией Плана осуществляется Проектным офисом МТСЗН.

В соответствии с Планом предусмотрено открытие центров активного долголетия (ЦАД) во всех регионах страны. Деятельность таких центров позволит увеличить количество активных граждан пожилого возраста, улучшить качество их жизни, самочувствие, здоровье и психоэмоциональное состояние. В настоящее время функционирует 21 ЦАД в 10 регионах страны: во всех районах города Алматы (9 центров), в городах Нур-Султане и Шымкенте, а также в Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях", - сообщил директор департамента развития политики социальной помощи МТСЗН Аскар Ниязов.

Наряду с этим, по поручению Первого Президента РК - Елбасы Корпоративным фондом "Камкорлык коры" запланировано открытие ЦАД в форме коммунального государственного учреждения в каждом регионе страны.

Для оснащения ЦАДов оборудованием ФНБ "Самрук-Казына" будут выделены средства в сумме 510 млн тенге (30 млн тенге на каждый ЦАД), фондом "Камкорлык коры" будут выделены средства в сумме 85 млн тенге (5 млн тенге на каждый ЦАД) для обучения специалистов", - добавил Аскар Ниязов.

Еще одним важным направлением социальной поддержки казахстанцев старшего поколения является предоставление специальных социальных услуг (ССУ).

На сегодняшний день ССУ охвачено более 45 тыс. престарелых граждан. Им услуги оказываются в 45 организациях стационарного типа (медико-социальные учреждения), 43 полустационарах (отделения дневного пребывания и реабилитационные центры), а также в 357 отделениях социальной помощи на дому, 136 НПО в рамках госсоцзаказа и 4 частных организациях в рамках ГЧП.

Учреждениями социального обслуживания предоставляются 8 видов услуг: социально-экономические, социально-правовые, социально-трудовые, социально-культурные, социально-психологические, социально-педагогические, социально-медицинские услуги. Социальные работники посещает пожилых людей, получающих услуги социальной помощи на дому, не менее 2 раз в неделю и оказывает им комплекс услуг, обеспечивающих условия для преодоления возникших социальных проблем и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества", – проинформировал Аскар Ниязов.

В целом в течение текущего года с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса на социальную поддержку пожилых людей направлено свыше 11,9 млрд тенге (из них из местного бюджета - 11,5 млрд тенге, за счет привлеченных средств - 0,5 млрд тенге), в том числе:

- на единовременную материальную помощь ко Дню Победы в Великой Отечественной войне - 6,4 млрд тенге (около 115,8 тыс. чел.);

- на предоставление продуктовых наборов - 145,5 млн тенге (31,6 тыс. человек);

- на льготное лекарственное обеспечение - 46,6 млн тенге (4 тыс. человек);

- на зубопротезирование - 229 млн тенге (2,5 тыс. человек);

- на предоставление санаторно-курортного лечения - 1 млрд 247,8 млн тенге (24,1 тыс. человек);

- на ремонт жилья - 39,9 млн тенге (517 человек);

- на обеспечение топливом - 286,5 млн тенге (10,5 тыс. человек);

- на предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования - 878,0 млн тенге (8 тыс. человек);

- на другие виды помощи – 2 млрд 667,8 млн тенге (182,5 тыс. человек).

1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Акимами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций будут проводиться мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие.





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