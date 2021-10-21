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В МОН РК прокомментировали вопрос влияния сериала "Игра в кальмара" на школьников

20.10.2021, 18:56 56242
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Министерстве образования и науки РК прокомментировали вопрос влияния сериала "Игра в кальмара" на казахстанских школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова отметила, что и родители, и школы должны научить детей отличать полезную информацию от отрицательной. Сериал не рекомендован для просмотра лицами, не достигшими 18 лет, сообщает пресс-служба МОН РК. 
 

Это сериал не казахстанского производства и имеет определенные ограничения. Он предназначен для просмотра взрослыми старше 18 лет. Поэтому родители и школы должны обратить внимание на этот факт. Детская психика только формируется, и любая поглощаемая информация должна контролироваться как дома - родителями, так и в школах - педагогами. В рамках воспитательных функций мы также должны иметь в виду, что нужно обращать внимание на ограничение, которое имеет данный фильм", - отметила Шолпан Каринова. 

 
Также она сообщила, что с этого года во всех организациях образования внедряется курс по выбору "Глобальная компетенция". Он направлен на развитие у детей критического мышления, эмоционального интеллекта. Учащихся будут обучать правильно подходить к выбору информации. 
 

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Аким Карагандинской области доложил президенту о туристическом потенциале региона

20.10.2021, 19:47 45658
Аким Карагандинской области доложил президенту о туристическом потенциале региона
Фото: Акорда
КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область глава государства посетил историко-культурный комплекс "Жошы хан" в Улытауском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенту были представлены ценные экспонаты и современные технологические решения, использованные в комплексе, включающем мавзолей Жошы хана, музей, памятник Жошы хану, палаточный городок и гостиницу, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства обратил внимание на то, что сакральный исторический объект всегда должен быть в центре внимания ученых.
 

В следующем году необходимо провести крупную международную конференцию, посвященную Золотой Орде с участием известных зарубежных и отечественных ученых", - предложил Касым-Жомарт Токаев.

 
Аким области Женис Касымбек доложил о туристическом потенциале региона и представил президенту план развития курортных территорий и историко-культурных комплексов. План предусматривает укрепление потенциала Улытауского, Каркаралинского районов и города Балхаш в сфере туризма, а также развитие сервисной и туристической инфраструктуры.
 

Мамин и Мишустин обсудили борьбу с КВИ и двустороннее сотрудничество

20.10.2021, 19:16 50410
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы правительств подчеркнули важность усиления борьбы с коронавирусной инфекцией в России и Казахстане, сообщает пресс-служба правительства РФ.
 
Михаил Мишустин и Аскар Мамин обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, инфраструктуре и других областях.
 
Главы правительств затронули также тематику взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств.
 

Президент высказался по поводу роста цен на продукты

20.10.2021, 18:41 27352

КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с планами ТОО "Корпорация "Казахмыс" по социальному развитию и расширению минерально-сырьевой базы Жезказганского региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе рабочего визита главе государства доложили о трудностях с подачей качественной питьевой воды в Жезказгане. Для решения проблемы необходимы реконструкция водовода Уйтас - Айдос и строительство водовода на месторождении Кожамсеит. Президент поручил правительству и акимату области обеспечить реализацию данного проекта в течение полутора лет, сообщает пресс-служба Акорды.

"Считаю, что вы правильно определили приоритеты исследований. Водоснабжение - это серьезная социальная проблема, которую нужно решать. Я говорил об этом в послании, сейчас правительство имеет поручение на этот счет. Я думаю, что правительство совместно с акиматом и с вами должно в самое ближайшее время, максимум в течение полутора лет, решить данную проблему. Мы должны обеспечить чистой питьевой водой наших граждан. Я буду наблюдать за ходом решения этого вопроса", - сказал глава государства.

Президент положительно оценил поддержку корпорацией "Казахмыс" образовательных проектов.

"По сути дела, образование - это будущее нашего государства. Здесь, конечно же, нужно первостепенное внимание уделить подготовке наших преподавателей", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также высказался по поводу роста цен на продукты питания и субсидий в сельском хозяйстве.

"Это, конечно, болезненная тема, присущая всему мировому рынку. Где-то на 40-50% все цены в мире взлетели вверх. Что касается нашей страны, то резкое повышение цен на продовольствие - это следствие системных вопросов. Как бы мы в оперативном плане эти вопросы ни пытались решить, тем не менее, тенденция на лицо. Нам нужно системное решение данной проблемы. Мы импортируем значительную часть нашего продовольствия, хотя по объему субсидий сельское хозяйство бьет все рекорды. Другие страны не знают, что такое субсидии. Во всяком случае, в таком объеме. Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции. Этой проблемой нам нужно очень серьезно заниматься. Я поставил задачу перед правительством, перед новым министром сельского хозяйства", - отметил президент.

В ходе мероприятия значительное внимание было уделено вопросам экологии и сокращения выбросов крупными предприятиями.

"Мы объявили, что в 2060 году будем иметь нулевой уровень карбонизации. Мы должны учитывать специфику нашей экономики, ее структуру. В энергобалансе, как известно, 70 процентов занимает уголь. Мы не можем завтра все позакрывать и сказать, что мы декарбонизировались. Это касается и вашего предприятия. Но следовать курсу на декарбонизацию к 2060 году мы обязательно должны. Иначе мы останемся на обочине мирового развития. Это очень деликатная задача, которую Правительству и мне как главе государства предстоит решить с учетом интересов наших основных предприятий", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Подводя итоги мероприятия, президент отметил, что по всем обозначенным направлениям государству совместно с флагманами отечественной промышленности предстоит продолжить активную работу.

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