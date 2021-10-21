Мамин и Мишустин обсудили борьбу с КВИ и двустороннее сотрудничество
Комментарии
новости по теме
Аким Карагандинской области доложил президенту о туристическом потенциале региона
В следующем году необходимо провести крупную международную конференцию, посвященную Золотой Орде с участием известных зарубежных и отечественных ученых", - предложил Касым-Жомарт Токаев.
В МОН РК прокомментировали вопрос влияния сериала "Игра в кальмара" на школьников
Это сериал не казахстанского производства и имеет определенные ограничения. Он предназначен для просмотра взрослыми старше 18 лет. Поэтому родители и школы должны обратить внимание на этот факт. Детская психика только формируется, и любая поглощаемая информация должна контролироваться как дома - родителями, так и в школах - педагогами. В рамках воспитательных функций мы также должны иметь в виду, что нужно обращать внимание на ограничение, которое имеет данный фильм", - отметила Шолпан Каринова.
Президент высказался по поводу роста цен на продукты
КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с планами ТОО "Корпорация "Казахмыс" по социальному развитию и расширению минерально-сырьевой базы Жезказганского региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе рабочего визита главе государства доложили о трудностях с подачей качественной питьевой воды в Жезказгане. Для решения проблемы необходимы реконструкция водовода Уйтас - Айдос и строительство водовода на месторождении Кожамсеит. Президент поручил правительству и акимату области обеспечить реализацию данного проекта в течение полутора лет, сообщает пресс-служба Акорды.
"Считаю, что вы правильно определили приоритеты исследований. Водоснабжение - это серьезная социальная проблема, которую нужно решать. Я говорил об этом в послании, сейчас правительство имеет поручение на этот счет. Я думаю, что правительство совместно с акиматом и с вами должно в самое ближайшее время, максимум в течение полутора лет, решить данную проблему. Мы должны обеспечить чистой питьевой водой наших граждан. Я буду наблюдать за ходом решения этого вопроса", - сказал глава государства.
Президент положительно оценил поддержку корпорацией "Казахмыс" образовательных проектов.
"По сути дела, образование - это будущее нашего государства. Здесь, конечно же, нужно первостепенное внимание уделить подготовке наших преподавателей", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также высказался по поводу роста цен на продукты питания и субсидий в сельском хозяйстве.
"Это, конечно, болезненная тема, присущая всему мировому рынку. Где-то на 40-50% все цены в мире взлетели вверх. Что касается нашей страны, то резкое повышение цен на продовольствие - это следствие системных вопросов. Как бы мы в оперативном плане эти вопросы ни пытались решить, тем не менее, тенденция на лицо. Нам нужно системное решение данной проблемы. Мы импортируем значительную часть нашего продовольствия, хотя по объему субсидий сельское хозяйство бьет все рекорды. Другие страны не знают, что такое субсидии. Во всяком случае, в таком объеме. Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции. Этой проблемой нам нужно очень серьезно заниматься. Я поставил задачу перед правительством, перед новым министром сельского хозяйства", - отметил президент.
В ходе мероприятия значительное внимание было уделено вопросам экологии и сокращения выбросов крупными предприятиями.
"Мы объявили, что в 2060 году будем иметь нулевой уровень карбонизации. Мы должны учитывать специфику нашей экономики, ее структуру. В энергобалансе, как известно, 70 процентов занимает уголь. Мы не можем завтра все позакрывать и сказать, что мы декарбонизировались. Это касается и вашего предприятия. Но следовать курсу на декарбонизацию к 2060 году мы обязательно должны. Иначе мы останемся на обочине мирового развития. Это очень деликатная задача, которую Правительству и мне как главе государства предстоит решить с учетом интересов наших основных предприятий", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Подводя итоги мероприятия, президент отметил, что по всем обозначенным направлениям государству совместно с флагманами отечественной промышленности предстоит продолжить активную работу.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Читаемое
20.10.2021, 10:20135 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алматинской области 20.10.2021, 08:35155548Сводка эпидситуации в РК: 1683 новых случая заболевания коронавирусом за сутки 20.10.2021, 18:16119881Начальника ЛОП аэропорта Нур-Султана уволили после скандального видео 20.10.2021, 16:06116182В Британии нашли новый опасный штамм COVID-19 20.10.2021, 16:0794474В Nur Otan потребовали провести ревизию всех объектов образования и здравоохранения 17.10.2021, 17:511284391В Алматы меняют маршруты трех автобусов 18.10.2021, 08:44810946В двух микрорайонах Алматы временно отключат газ 18.10.2021, 08:18716662В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков 17.10.2021, 16:33624079Официальные страницы сайта премьер-министра Казахстана недоступны из-за фишинговой атаки 18.10.2021, 21:23333991В пяти областях объявили штормовое предупреждение 17.10.2021, 17:511284391В Алматы меняют маршруты трех автобусов 18.10.2021, 08:44810946В двух микрорайонах Алматы временно отключат газ 18.10.2021, 08:18716662В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков 17.10.2021, 16:33624079Официальные страницы сайта премьер-министра Казахстана недоступны из-за фишинговой атаки 01.10.2021, 20:11386803Павлодарский нефтехимический завод перенес плановый ремонт
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?