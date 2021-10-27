Президент Туркменистана предложил установить памятник Абаю в Ашхабаде

АШХАБАД. 26 ОКТЯБРЯ - В ходе государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил увековечить память великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева в Ашхабаде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По мнению туркменского лидера, скульптура Абая будет символизировать высоконравственные духовные ориентиры двух народов, а также развитие дружбы и сотрудничества между нашими странами, сообщил на свой странице в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
Глава Казахстана выразил искреннюю признательность за это решение.
Наш Абай будет увековечен на священной туркменской земле. Это, безусловно, хорошая новость для всего казахского народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетил с государственным визитом в Ашхабад. В ходе визита президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры в узком формате.