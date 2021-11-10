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Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул

09.11.2021, 17:50 56593
Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул
Фото: moystambul.ru
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - 11-12 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул и примет участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений", - сообщил Берик Уали. 

 
Ожидается, что в рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч.
 
 

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Министры обороны РК и РФ утвердили новую программу стратегического партнерства

09.11.2021, 20:51 35803
Министры обороны РК и РФ утвердили новую программу стратегического партнерства
Фото: МО РК
МОСКВА. 9 НОЯБРЯ. - Казахстанская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в Москву для участия в заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В преддверии заседания состоялась встреча глав оборонных ведомств Казахстана и России, сообщает пресс-служба МО РК. 
 
Генерал-лейтенант Мурат Бектанов и генерал армии Сергей Шойгу утвердили новую программу стратегического партнерства Казахстана и России на 2022-2024 годы. Программа разработана в развитие положений обновленного договора о военном сотрудничестве между двумя странами. 
 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, а также вопросы военного и военно-технического сотрудничества. 
 
Стороны затронули аспекты практического взаимодействия в сфере боевой подготовки, в том числе участия в совместных учениях и Армейских международных играх в следующем году.
 

Президент РК принял маршала сената Польши

09.11.2021, 18:49 47575
Президент РК принял маршала сената Польши
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ. - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с маршалом (спикером) сената Польши Томашем Гродзким, находящимся в Казахстане с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Как бывший спикер парламента я придаю большое значение развитию межпарламентской дипломатии. С удовлетворением отмечаю, что нас связывают давние узы дружбы и широкий спектр направлений сотрудничества. Мы рассматриваем Польшу в качестве важного и надежного партнера Казахстана в Центральной Европе. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Польше, и испытываем большое уважение к вашему народу и вашей стране", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава нашего государства подчеркнул, что на уровне высшего руководства выстроен доверительный диалог, который находит свое продолжение и по линии законодательных органов двух стран.
 

Я думаю, что у нашего сотрудничества многообещающие перспективы. Ярким свидетельством этого масштабного взаимодействия стал ваш визит", - отметил президент Казахстана.

 
В свою очередь, Томаш Гродзкий выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и рассказал о продуктивных встречах с председателями обеих палат парламента Казахстана.
 

Мы надеемся, что визит в Казахстан придаст новый импульс развитию взаимосвязей между двумя странами. Позвольте искренне признать, что мы весьма впечатлены развитием вашей страны за 30 лет Независимости благодаря видению Первого Президента Казахстана. Наши народы начали свой путь развития в непростых условиях экономического кризиса. Достижения в развитии Казахстана, столицы Нур-Султана и демократические преобразования в Вашей стране произвели на нас сильное впечатление", - заявил спикер польского сената.

 
Собеседники отметили потенциал для наращивания связей двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной и образовательной сферах.
 
Томаш Гродзкий также поделился впечатлениями от поездки в Акмолинскую область, где состоялись его встречи с представителями польской диаспоры. Как подчеркнул глава верхней палаты парламента Польши, благодаря дружественному отношению и гостеприимству казахского народа в годы депортации поляки обрели в Казахстане свою вторую родину.
 
8 ноября президенты Казахстана и Польши в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы.
 

МВД РК: автомобили с российскими номерами останавливать не будут

09.11.2021, 17:26 38233
МВД РК: автомобили с российскими номерами останавливать не будут
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - В Казахстане не будут останавливать автомобили с российским учетом. Кроме тех случаев, когда были нарушены правила дорожного движения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает телеканал "Хабар 24", с сегодняшнего дня без нарушений ПДД автомобили с российским учетом останавливать не будут. Об этом на встрече с хозяевами машин заявил заместитель председателя Комитета административной полиции.
 
Если сотрудники полиции без причины остановят машину, можно звонить в службу 102 или в Call-центры по номерам: +7-708-382-13-76, 7172-71-69-77, 7172-67-75-75.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане с августа МВД совместно с Комитетом государственных доходов и КНБ начало проверять автотранспорт, въезжающий из Российской Федерации. По данным МВД, было установлено очень много фактов ввоза криминального транспорта, транспорта, который снят с учета. 88 тыс. автомашин с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на учете в МВД Российской Федерации. То есть они либо не зарегистрированы в установленном порядке, либо были проданы гражданам Казахстана, после чего их владельцы - граждане России - сняли с учета по месту регистрации. Согласно закону РК "О дорожном движении", к участию в дорожном движении допускаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке. 
 
Данные проверки вызвали недовольства водителей. В ряде регионов Казахстана перед спецЦОНами собирались водители автомобилей с российской регистрацией и просили, чтобы их автомобили поставили на учет в Казахстане по приемлемым тарифам. По словам водителей, включая налоги, техосмотр, страховку, государственную таможню, часто сумма выходит больше стоимости самой машины.
 

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