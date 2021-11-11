Депутат мажилиса озвучила проблему "двойных пенсионеров"

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НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - По словам депутата мажилиса Екатерины Смышляевой, существует проблема так называемых "двойных пенсионеров", которые находятся за пределами Республики Казахстан и при этом незаконно пользуются государственной соцподдержкой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Екатерины Смышляевой, в последнее время в сфере социального обеспечения начали реализовываться мошеннические схемы. Она отметила, что существует проблема так называемых "двойных пенсионеров", которые находятся за пределами Республики Казахстан и при этом незаконно пользуются государственной соцподдержкой.

Количество и размеры исковых заявлении в отношении таких граждан растут ежедневно. Средний размер взысканий доходит до 6 млн тенге", - заявила депутат.

Она отметила, что, согласно закону о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан, на получение пенсии имеют право граждане, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан. Аналогичная норма действует и в законодательстве государств-участниц соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения.

Вместе с тем этого не происходит. Длительное время люди продолжают получать пенсионные выплаты РК, проживая на территории другого государства или даже приняв другое гражданство. При этом пенсия оформляется ими и по новому месту жительству", - отметила мажилисмен.

Она подчеркнула, что услуга по выплате пенсии осуществляется банками на карточках клиентов проактивно.

При выезде на постоянное место жительства и оформление пенсии в государствах участников соглашение получатели пенсионных выплат не уведомляют уполномоченных органов по контролю соблюдения пенсионного законодательства и банки о выезде в смене гражданства и тем более не обращаются за заявлениями о прекращении пенсионных выплат", - отметила Смышляева в своем депутатском запросе.

По ее словам, было бы правильно при внедрении проактивных выплат обеспечить и проактивное их прекращение при выезде человека. Но для этого необходимо системное межведомственное взаимодействие между миграционной и пограничной службой и администратором пенсионных выплат.

Не предусмотрено взаимодействие в части уведомления о том, что гражданин по прибытии в страну оформил получение пенсии и международном соглашении. Такой обратной связи было бы достаточно для своевременного прекращения выплат в другом государстве… Сегодня в условиях глобальной цифровизации автоматизации эта задача не сложнее, чем добиться возврата незаконных перечислении", - уверена Смышляева.

Она подчеркнула, что данная проблема нуждается в срочном решении.

В связи с выше изложенным депутат посчитала необходимым:

1. Министерству труда и социальной защиты как уполномоченному органу провести анализ государственной услуги по назначению выплате пенсии и предоставить детальную информацию о пробелах регулирования

2. Совместно с миграционной службой разработать и обеспечить реализацию алгоритмов межведомственного взаимодействия вопросов регистрации факта выбытия из страны получателя пенсии

3. Совместно с Министерством иностранных дел инициировать пересмотр норм международного соглашения с учетом развития технологии