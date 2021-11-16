Назначен глава Комитета по делам спорта и физической культуры

Фото: PRIMEMINISTER.KZ

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Самат Ергалиев назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приказом министра культуры и спорта РК Самат Ергалиев назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Самат Ергалиев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Евразийскую юридическую академию имен Д. А. Кунаева, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова. Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности менеджера по снабжению в частной компании.

В 2012-2018 годы занимал различные должности в РГКП "Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва".

В 2018-2020 годы - директор РГКП "Дирекция по развитию спорта".

С апреля по ноябрь 2020 года - временно исполняющий обязанности; исполняющий обязанности руководителя ГУ "Управление физической культуры и спорта города Нур-Султана".

С ноября 2020 года по настоящее время являлся руководителем ГУ "Управление физической культуры и спорта города Нур-Султана".



