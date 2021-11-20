Глава государства в своей алматинской резиденции проведет встречу с представителями финансового сектора страны. Программа визита предусматривает посещение ряда социальных, образовательных и природных объектов, а также ознакомление с ходом реконструкции одной из ТЭЦ", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
Токаев прибыл в Алматы
19.11.2021, 10:10 66286
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Завершился рабочий визит президента в Алматы
19.11.2021, 19:50 65233
АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Рабочий визит главы государства в Алматы завершился посещением инновационного центра "Alatau Creative Hub", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Объект был открыт в декабре 2020 года в рамках реализации стратегии "Город без окраин". В центре имеются возможности для обучения программированию, развития креативных индустрий, творческого потенциала и виртуального искусства. Всего здесь действует 25 бесплатных кружков различной направленности, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенту показали библиотеку, детскую игровую зону, студию вокала, IT-лабораторию, залы электротехники и робототехники, мультимедийный центр традиционной музыки.
Кроме того, глава государства ознакомился с презентациями, посвященными применению инструментов цифровизации, развитию креативных индустрий. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил президенту о развитии транспортной системы южной столицы.
Касым-Жомарт Токаев также пообщался и сфотографировался с работниками и посетителями центра, пожелав им дальнейших успехов.
Напомним, в ходе рабочего визита в Алматы глава государства осмотрел недавно открытый парк "Сосновый бор", посетил Дом социальных услуг, школу-гимназию №25, ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова.
Президент РК: Посадка деревьев - это признак высокой культуры
19.11.2021, 19:00 72982
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего рабочего визита в Алматы осмотрел недавно открытый парк "Сосновый бор", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президенту был представлен отчет о дальнейших планах работы по благоустройству и озеленению города. Главе государства рассказали, что в рамках программы "Жасыл Алматы" за 3 года в городе будет высажен 1 миллион саженцев. Только в этом году будет посажено 350 тысяч деревьев. В перспективе планируется расширить территорию парка до 63 гектаров, сообщает пресс-служба Акорды.
Во время посещения Касым-Жомарту Токаеву показали домики, построенные на территории Иле-Алатауского природного парка и Алматинского заповедника для безопасности и комфортного отдыха туристов и альпинистов. Они оснащены отопительными печами и аварийно-спасательным оборудованием.
Глава государства выразил уверенность в том, что работа по обеспечению комфортного отдыха, безопасности жителей и гостей города будет продолжена. Он также отметил важность бережного отношения к окружающей среде.
Я выдвинул инициативу посадить 2 миллиарда деревьев по всему Казахстану, потому что мы действительно нуждаемся в озеленении. Алматы когда-то был зеленым городом. К сожалению, в последние годы он лишился этой славы. Поэтому нам нужно наверстать упущенное. Посадка деревьев - это признак высокой культуры", - сказал президент.
Напомним, в ходе рабочего визита в Алматы глава государства посетил Дом социальных услуг, школу-гимназию №25, ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова.
Высший судебный совет рекомендовал уволить двух судей за коррупцию
19.11.2021, 18:44 78706
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - 19 ноября состоялось очередное заседание Высшего судебного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе заседания Советом рассмотрен вопрос об изменении штатной численности судей некоторых местных судов республики. Для оптимизации нагрузки и повышения качества отправления правосудия Советом дано согласие на увеличение числа судей суда Шымкента на одну единицу за счет Северо-Казахстанского областного суда, сообщает аппарат Высшего судебного совета РК.
Также на заседании Совет рекомендовал кандидатов на должности председателей Северо-Казахстанского, Восточно-Казахстанского и Мангистауского областных судов.
Кроме того, Советом дано согласие на продление срока пребывания в должности судьи, достигшего пенсионного возраста.
По итогам заседания Советом даны рекомендации к освобождению от должностей председателя судебной коллегии, председателя и ряда судей судов республики по различным основаниям. В числе прочих рекомендованных к освобождению: судья специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Габдуллин Е.М. и судья Уйгурского районного суда Алматинской области Сулейменов Р.А., осужденные приговором суда за совершение коррупционных преступлений. Обвинительные приговоры в отношении этих судей вступили в законную силу.
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