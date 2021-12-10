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Сенат принял законы о дальнейшем реформировании судебной системы

09.12.2021, 14:39 42877
Сенат принял законы о дальнейшем реформировании судебной системы
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Сенат принял законы, направленные на дальнейшее реформирование судебной системы страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе сената, теперь законодательно будет закреплена норма по привлечению в судебную систему профессионалов, специализирующихся в узких отраслях права. Для этого претенденты должны будут проходить отдельный конкурс, включающий сдачу специализированного квалификационного экзамена. Эти и другие новеллы отражены в Конституционном законе "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".
 

Также расширяются полномочия Высшего судебного совета по рассмотрению вопросов назначения кандидатов на вакантные должности судей. Данные нормы были поддержаны сенаторами и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы" в двух чтениях был принят на заседании Палаты", - сообщили в пресс-службе.

 
Также сенаторами был инициирован и законопроект, который направлен на расширение сферы применения примирительных процедур, а также реализацию ранее одобренных главой государства подходов по упрощению гражданского процесса. 
 

На это нацелен принятый сегодня закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров". Этот закон уточняет права и обязанности медиаторов, способствует развитию онлайн-медиации. Кроме того, предлагается из мировой практики адаптировать институт "образцового судебного решения" и предоставляется право сторонам выбора экстерриториальной подсудности", - сообщили в пресс-службе сената.

 
Как отметили в ведомстве, суть этого принципа состоит в том, что специальная IT-программа автоматизировано распределит дело не внутри одного суда, а среди судов всей страны с учетом их специализации и степени загруженности. При этом экстерриториальная подсудность будет выбираться только с согласия обеих сторон.
 

Принятые сегодня законы разработаны для реализации инициатив главы государства по совершенствованию судебной системы. Законы, инициированные депутатами парламента, предусматривают дальнейшую модернизацию судебной системы страны. Совершенствуется система отбора кандидатов на должность судьи и механизмы конкурсного отбора судей. Новые нормы позволят также широко использовать современные технологии в судебной системе, а также расширяют компетенции пленарного заседания Верховного суда и заседания Высшего судебного совета", - отметил Маулен Ашимбаев.

 
 

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В РК упрощен порядок назначения госпособия матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка"

10.12.2021, 09:59 6697
В РК упрощен порядок назначения госпособия матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка"
Фото: pavon.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Министерством труда и социальной защиты населения РК упрощен порядок получения в проактивном формате услуги по назначению государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чтобы отметить и по достоинству оценить труд многодетных матерей, государство награждает их подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка", обладатели которых получают соответствующее государственное пособие. В целях экономии времени многодетных матерей МТСЗН с 2019 года предоставляет возможность получения государственной услуги по назначению данного пособия в проактивном формате. Это избавило женщин от необходимости стоять в очередях, они могут получить госуслугу в любое удобное время и в любом месте. Ответив лишь на одно SMS-сообщение, услугополучатель дает согласие на проактивное оформление пособия и подтверждает банковский счет. Другие необходимые для оказания государственной услуги сведения поступают из информационных систем государственных органов", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

 
Упрощенный порядок позволил значительно увеличить охват назначения госпособия в проактивном формате. Благодаря этим изменениям количество многодетных матерей, получивших услугу проактивно в 2021 году, выросло более чем в два раза - до девяти тысяч человек.

 

Под председательством Токаева состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

10.12.2021, 09:45 37855
Под председательством Токаева состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Сегодня под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии, которое пройдет в формате видеоконференцсвязи, ожидается участие глав государств-членов ЕАЭС и стран-наблюдателей - Кубы, Молдовы и Узбекистана.
 

Главы государств обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, итоги сотрудничества в 2021 году, а также планы развития экономического взаимодействия стран-участниц ЕАЭС на предстоящий период. Этим мероприятием Казахстан завершает свое председательство в организации", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали. 

 
 

Абаев прокомментировал ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных

10.12.2021, 08:56 47521
Абаев прокомментировал ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" прокомментировал ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня глава государства своим решением снял многие вопросы. Я думаю, что теперь недовольных будет гораздо меньше. Но базово мы должны помнить, что в 1998 году Казахстан перешел на накопительную систему пенсионного обеспечения, а порог достаточности - это рассчитанная государством сумма, при выплате которой оно по-прежнему сможет обеспечить старость. Мы можем и дальше раздавать свои накопления с низким порогом. Есть в этом смысл, если потом в старости человеку придется продавать купленную сегодня квартиру, чтобы выжить? Конечно, я понимаю гнев тех, кто не успеет снять накопления. Но экономические условия, к сожалению, имеют свойства меняться. При этом несправедливо, как это делают сейчас некоторые эксперты, брать и обесценивать всю реформу. За этот период было одобрено 600 тыс. транзакций", - сказал Даурен Абаев.

 
Он отметил, что 600 тыс. семей, а это в среднем более двух миллионов человек, улучшили свои жилищные условия. 
 

Казахстан - единственная страна во всем мире, где по закону государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений от инфляционных рисков. Поэтому тут дело не в страхах, а в горизонтах планирования. Мы устроены так, что для нас сегодня важнее того, что будет завтра. Те, кто сегодня возмущаются повышением порога достаточности, завтра точно также будут возмущаться, почему получают маленькую пенсию. Наверное так", - добавил Даурен Абаев.

 
 
ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. 

Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ. 

После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений. 

Ажиотаж вокруг пенсионки также вызвал рост цен на жилье

Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности. 

 

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