Сенат принял законы о дальнейшем реформировании судебной системы

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НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Сенат принял законы, направленные на дальнейшее реформирование судебной системы страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе сената, теперь законодательно будет закреплена норма по привлечению в судебную систему профессионалов, специализирующихся в узких отраслях права. Для этого претенденты должны будут проходить отдельный конкурс, включающий сдачу специализированного квалификационного экзамена. Эти и другие новеллы отражены в Конституционном законе "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Также расширяются полномочия Высшего судебного совета по рассмотрению вопросов назначения кандидатов на вакантные должности судей. Данные нормы были поддержаны сенаторами и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы" в двух чтениях был принят на заседании Палаты", - сообщили в пресс-службе.

Также сенаторами был инициирован и законопроект, который направлен на расширение сферы применения примирительных процедур, а также реализацию ранее одобренных главой государства подходов по упрощению гражданского процесса.

На это нацелен принятый сегодня закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров". Этот закон уточняет права и обязанности медиаторов, способствует развитию онлайн-медиации. Кроме того, предлагается из мировой практики адаптировать институт "образцового судебного решения" и предоставляется право сторонам выбора экстерриториальной подсудности", - сообщили в пресс-службе сената.

Как отметили в ведомстве, суть этого принципа состоит в том, что специальная IT-программа автоматизировано распределит дело не внутри одного суда, а среди судов всей страны с учетом их специализации и степени загруженности. При этом экстерриториальная подсудность будет выбираться только с согласия обеих сторон.

Принятые сегодня законы разработаны для реализации инициатив главы государства по совершенствованию судебной системы. Законы, инициированные депутатами парламента, предусматривают дальнейшую модернизацию судебной системы страны. Совершенствуется система отбора кандидатов на должность судьи и механизмы конкурсного отбора судей. Новые нормы позволят также широко использовать современные технологии в судебной системе, а также расширяют компетенции пленарного заседания Верховного суда и заседания Высшего судебного совета", - отметил Маулен Ашимбаев.