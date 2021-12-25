Сенат одобрил законопроект по новой регуляторной политике

С принятием закона все требования к бизнесу будут с понятными мотивами, практически исполнимыми, изложены в доступной форме, необременительными. Будет введен Реестр обязательных требований к бизнесу. Он позволит предпринимателю ознакомиться со всей правовой базой ведения бизнеса.
Соответствующие новой регуляторной политике требования будут включены содержащую исчерпывающий перечень всех требований в единую базу - Реестр обязательных требований к бизнесу. Если требование соответствует условиям новой регуляторной политики, то по нему госорган вправе проверять и наказывать. Если не соответствует, то нет и наказания. Мы, не дожидаясь законодательного закрепления подходов новой регуляторной политики, уже с июля этого года в пилотном режиме пересмотрели регулирование в 4 сферах: торговле, услугах питания и проживания, сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Почему эти сферы? Потому что в этих сферах работают 60% действующего бизнеса. В итоге установили, что в этих сферах действуют 424 нормативных правовых актов, в которых содержатся 17 599 требований к бизнесу. Так, из имеющихся 1686 требований в сфере общественного питания 695 (41%) не соответствуют базовым условиям, в сфере торговли от общего количества 1513 требований базовым условиям не соответствуют 467 или 31%", - написал на своей странице в Facebook заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Ербол Устемиров.
После подписания главой государства закона начнется основная работа по пересмотру всего регулирования - составление перечня всех нормативных актов и требований, их анализ, отработка с госорганами, защита своих позиций на различных площадках.
Напомним, во исполнение указа президента от 31 декабря 2020 года №483 "О мерах по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК", правительством разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК". Этот законопроект направлен на формирование максимально благоприятных и стимулирующих условий для активизации предпринимательской деятельности и привлечения частного капитала в условиях новой экономической реальности.