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Сенат одобрил законопроект по новой регуляторной политике

24.12.2021, 20:04 3996
Сенат одобрил законопроект по новой регуляторной политике
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - На пленарном заседании сенатом одобрен проект закона по вопросам новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С принятием закона все требования к бизнесу будут с понятными мотивами, практически исполнимыми, изложены в доступной форме, необременительными. Будет введен Реестр обязательных требований к бизнесу. Он позволит предпринимателю ознакомиться со всей правовой базой ведения бизнеса.
 

Соответствующие новой регуляторной политике требования будут включены содержащую исчерпывающий перечень всех требований в единую базу - Реестр обязательных требований к бизнесу. Если требование соответствует условиям новой регуляторной политики, то по нему госорган вправе проверять и наказывать. Если не соответствует, то нет и наказания. Мы, не дожидаясь законодательного закрепления подходов новой регуляторной политики, уже с июля этого года в пилотном режиме пересмотрели регулирование в 4 сферах: торговле, услугах питания и проживания, сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Почему эти сферы? Потому что в этих сферах работают 60% действующего бизнеса. В итоге установили, что в этих сферах действуют 424 нормативных правовых актов, в которых содержатся 17 599 требований к бизнесу. Так, из имеющихся 1686 требований в сфере общественного питания 695 (41%) не соответствуют базовым условиям, в сфере торговли от общего количества 1513 требований базовым условиям не соответствуют 467 или 31%", - написал на своей странице в Facebook заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Ербол Устемиров.


После подписания главой государства закона начнется основная работа по пересмотру всего регулирования - составление перечня всех нормативных актов и требований, их анализ, отработка с госорганами, защита своих позиций на различных площадках.

Напомним, во исполнение указа президента от 31 декабря 2020 года №483 "О мерах по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК", правительством разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК". Этот законопроект направлен на формирование максимально благоприятных и стимулирующих условий для активизации предпринимательской деятельности и привлечения частного капитала в условиях новой экономической реальности.
 

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новости по теме

Бекшин уходит с поста главного санитарного врача Алматы

24.12.2021, 17:49 5846
Бекшин уходит с поста главного санитарного врача Алматы
Фото: УПВ города Алматы
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин оставляет свой пост руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает департамент комитета санитарно-эпидемиологического контроля, Бекшин выходит в отпуск с 27 декабря по 4 января.

Согласно приказу КСЭК, на период отпуска Бекшина Жандарбека Мухтаровича с 27 декабря по 4 января исполнение обязанностей возложено на К. Абдижаббарову", - сообщили в ДСЭК.

 
Жандарбек Бекшин родился 5 января 1958 года, следовательно, через две недели ему исполняется 64 года.
 
Бекшин решил уйти на заслуженный отдых с даты дня рождения, сообщили в ДСЭК.
 
Он окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности "Гигиена, эпидемиология, санитария", стал кандидатом медицинских наук с 1998году.
 
С 1982-1987 годы - санитарный врач, заведующий отделением коммунальной гигиены Целиноградской городской санитарно-эпидемиологической станции.
 
1987-1990 годы - инспектор Целиноградского городского и областного комитетов народного контроля.
 
1990-1998 годы - заместитель главного врача Целиноградской областной санитарно-эпидемиологической станции.
 
1998-2011 годы - заместитель начальника, начальник управления, директор департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Астане.
 
2011-2013 годы - председатель Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.
 
2013-2014 годы - заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
 
2014-2017 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, ИО председателя (с 25.07.2014) - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (03.03.2014?25.08.2014); заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК- главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.
 
В 2017 году - заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан. 20 марта 2020 года освобожден от должности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. 18 апреля 2020 года назначен главным санитарным врачом города Алматы.
 
Как сообщалось ранее, Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения.
 

Совещание по вопросам субсидирования в сфере пассажирских автомобильных перевозок провел Смаилов

24.12.2021, 16:18 6931
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Состоялось совещание по рассмотрению проблемных вопросов бизнеса под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра Республики Казахстан, в ходе совещания представителями НПП "Атамекен" озвучены ряд вопросов, поднимаемые субъектами предпринимательства.
 

В частности, рассмотрен вопрос субсидирования в сфере пассажирских автомобильных перевозок и высокий износ автобусов. В текущем году на субсидирование городских маршрутов акиматами выделено средства на 75% больше по сравнению с 2020 годом. Вице-премьер поручил профильному министерству на ежеквартальной основе продолжать ревизию по исполнению акиматами Комплекса мер по развитию городских пассажирских перевозок и действующего законодательства по обеспечению субсидирования", - отметили в пресс-службе.

 
Как сообщили в пресс-службе, обсуждены меры поддержки грузовых автомобильных перевозчиков, для реализации которых в сентябре была принята Дорожная карта по развитию международных грузовых перевозок на автотранспорте в РК. Уполномоченному органу необходимо проработать дополнительные предложения бизнеса для внесения в Дорожную карту. Вместе с тем, поднимался вопрос касательно освобождения операторов международных автомобильных перевозок от уплаты сбора за первичную регистрацию для седельных тягачей до 2025 года.
 
Со 2 июля 2020 года по 1 января 2021 года седельные тягачи, приобретаемые для международных грузовых перевозок, были освобождены от сбора за первичную регистрацию. Планируется возобновить данную меру до 2025 года. 
 

Данная поправка в проект закона будет внесена в начале следующего года. Напомним, сбор за первичную регистрацию для седельных тягачей сроком эксплуатации от 3 до 5 лет составляет 350 МРП. В период с октября 2020 года по декабрь текущего года под председательством Смаилова проведено 33 совещания по рассмотрению проблемных вопросов бизнеса. Совместно с НПП Атамекен и представителями бизнеса Правительством рассмотрено более 160 проблемных вопросов", - говориться в сообщении.

 

Токаев поздравил Алиева с 60-летним юбилеем

24.12.2021, 15:29 8606
Токаев поздравил Алиева с 60-летним юбилеем
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Токаев пожелал Алиеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо мира и процветания братского Азербайджана, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление казахско-азербайджанского многопланового сотрудничества, отметив важность дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.
 
Президент Казахстана подчеркнул, что Азербайджан достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и на международной арене под авторитетным руководством его лидера, президента Ильхама Алиева. Президенты договорились провести встречу в верхах в следующем году.
 
 

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отчитался перед президентом

23.12.2021, 20:18 24356
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о ходе реализации цифровой трансформации в целях совершенствования системы государственного управления и деятельности министерства по итогам текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенту было доложено о промежуточных результатах реинжиниринга бизнес-процессов функций предоставления государственных услуг, роли цифровизации в противодействии коррупции. Пересмотрены 110 бизнес-процессов в разрезе конкретных жизненных ситуаций граждан. В частности, представлен опыт трансформации процессов выпуска водительских удостоверений, установления инвалидности и проактивного начисления пособий, внедрения новых подходов для получения субсидий в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства поддержал представленные KPI для цифровых вице-министров и критерии оценки их работы, а также инициативу ведомства по началу обучения всех государственных служащих цифровым компетенциям с 2022 года. Президент отметил, что для успешной цифровой трансформации каждый госслужащий должен обладать необходимым объемом цифровых навыков.
 
Ведомством в этом году увеличено количество проверок на 500%, в результате которых на операторов связи наложены штрафы за несоблюдение параметров качества связи. Принятые меры позволили улучшить качество связи в 532 селах.
 
В пилотном режиме доступны услуги посредством видео-консультации государственных услуг в мобильном приложении "ЦОН". На текущий момент реализована возможность цифрового оборота 34 справок. В мобильном приложении еGov mobile реализован сервис "Цифровые документы", содержащий 18 видов документов. На сегодняшний день услугой воспользовались 6 млн человек.
 
Кроме того, Багдат Мусин рассказал президенту о текущей деятельности и планах по развитию IТ-сферы и космической отрасли.
 

Презентован портал, содержащий общую базу по жертвам политических репрессий

23.12.2021, 19:26 25866
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел очередное заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседании рассмотрены основные итоги деятельности Проектного офиса, подкомиссий, рабочих групп и региональных филиалов Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий за 2021 год и определены приоритетные направления работы на 2022 год, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Председатель комиссии Крымбек Кушербаев отметил, что на сегодняшний день сформирована целостная организационная структура Государственной комиссии в центре и в регионах, разработана методическая база, определен единый подход к исследовательской деятельности, выстроена целевая информационная стратегия, налажена системная изыскательская работа в государственных, ведомственных и зарубежных архивах.
 
На заседании был презентован электронный портал Государственной комиссии, содержащий общую базу по жертвам политических репрессий и информацию о деятельности ее структур.
 
Члены госкомиссии доложили о сформированных специальных фондах по вопросам репрессий в государственных архивах, развитии международного сотрудничества со странами СНГ и Европейского союза. 
 
По итогам заседания правительству, руководителям центральных и местных исполнительных, а также правоохранительных органов были даны конкретные поручения по приоритетным направлениям работы на 2022 год, включающие организацию аналитической и экспертной оценки накопленного архивного материала, обеспечение исследовательской работы в регионах и расширение издательской деятельности Госкомиссии.
 

МЧС участвует в выборе площадки для АЭС - Ильин

23.12.2021, 16:43 30686
МЧС участвует в выборе площадки для АЭС - Ильин
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Выбор площадки для строительства АЭС в Казахстане проходит с учетом рекомендаций Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщил в ходе брифинга министр по ЧС Юрий Ильин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, окончательное решение о строительстве и выборе площадки для АЭС еще не принято.
 

Рассматриваются две площадки - на территории Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. Соответственно, наше министерство тоже принимает участие в рассмотрении первичного выбора площадки, по которым в дельнейшем будет позже разрабатываться проектно-сметная документация, и там будут учитываться, в том числе, требования по вопросам, входящим в компетенцию МЧС", - отметил Ильин.

 
Как отметил глава ведомства, площадки расположены в таком месте, где не проживает население.
 

Сами площадки не относятся прежде всего к зоне высокой сейсмической активности, это касается наших вопросов. Там нет рисков возникновения землетрясений, нет рисков прохождения паводков и горных обвалов, поэтому на данное время эти площадки были выбраны с учетом, в том числе, и рекомендаций Министерства по чрезвычайным ситуациям", - пояснил Ильин.

 
Напомним, что Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан построит атомную электростанцию.

Сообщалось, что российская госкорпорация "Росатом" готова построить АЭС в Казахстане.

Также сообщалось, что председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сообщил, что местом строительства атомной электростанции, возможно, станет поселок Улкен в Алматинской области.
 

Кызылординскую водораспределительную компанию обязали вернуть более 224 млн тенге

23.12.2021, 16:27 31106
Кызылординскую водораспределительную компанию обязали вернуть более 224 млн тенге
КЫЗЫЛОРДА. 23 ДЕКАБРЯ - Антимонопольный департамент обязал ГКП "Кызылорда су жуйеси" вернуть необоснованно полученный доход в размере более 224 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Компания получила необоснованный доход, начисляя пользователям тарифы за питьевую воду, как за поливную. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента, являясь субъектом естественной монополии, компания обязана предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с законом. 
 
Однако с 2019-2021 годы, компания произвела начисления за полив по нормативу. При этом документы, подтверждающие, что потребители использовали питьевую воду на полив, отсутствовали. Также в договорах не отражены объемы воды, забираемой потребителями на полив. 
 

В ходе внеплановой проверки установлено, что вышеуказанные действия ГКП, а именно - необоснованно произведенные начисления - привели к превышению тарифа, установленного законом. Общая сумма необоснованного дохода в период составила свыше 224 млн тенге", - сообщили в антимонопольном ведомстве. 

 

Законопроект по залоговой политике банков второго уровня вернули в мажилис

23.12.2021, 15:37 30161
Законопроект по залоговой политике банков второго уровня вернули в мажилис
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Сенаторы после рассмотрения в двух чтениях законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства" вернули его с поправками в мажилис, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Поправки внесены по четырем направлениям:
 
Так, внесены изменения в части компетенции правительства устанавливать минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Компетенцию необходимо привести в соответствие с Предпринимательским кодексом и исключить из нее слова "спиртные напитки"., сообщил на заседании сенатор Нурлан Бекенов. 
 
Еще одна часть поправок касается приведения в соответствие законов "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" и "О разрешениях и уведомлениях" с налоговым кодексом и техническим регламентом в части расширения понятий и видов алкогольной продукции. Следует добавить такие виды как "водка с защищенным наименованием места происхождения товара", "вино наливом" и "пивоваренная продукция", - сказал Бекенов. 
 
В законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей" необходимо перенести сроки введения действия норм, имеющих отсылочные положения на технический регламент, с 2022 года на 2024 год.
 
Второе направление касается бюджетного блока. 
 

Предлагается при определении темпов роста расходов республиканского бюджета цель по инфляции определять, исходя из конкретного значения целевого ориентира. Второе: в случае наличия остатка привлеченного гарантированного трансферта на конец финансового года в следующем финансовом году сократить привлечение данного трансферта на сумму остатка, направив его в зачет гарантированного трансферта следующего периода. Третье: одним из критериев бюджетного кредитования является экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий. В этой связи считаем целесообразным предусмотреть заслушивание акимов областей, городов республиканского значения, столицы и по бюджетным кредитам, которые также, как и целевые трансферты выделяются из республиканского бюджета", - сказал сенатор. 

 
Третье направление предусматривает поправки по погашению задолженности по комиссиям и иным платежам, связанным с предоставлением кредита, по истечении 90 календарных дней просрочки исполнения обязательства, а также по созданию провизий кредитными товариществами и уточнению процедуры обжалования решения о приостановлении действия свидетельства "оценщика".
 
Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу и направлены в мажилис. 
 

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