Члены семей умерших военнослужащих получат права на приватизацию жилья

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - В ходе пленарного заседания депутаты мажилиса одобрили поправки по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих. Также был принят в работу проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пояснил заместитель министра обороны РК Дарын Туяков, поправками предусматривается переход права на приватизацию членам семей умершего военнослужащего специального органа. Также нормами предусматривается приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно. Кроме того, предлагаются поправки, ограничивающие случаи двойного обеспечения жильем.

Вводится понятие "модульный жилой дом" - это быстровозводимые и при необходимости переносные жилые дома. По словам представителя Минобороны, их закуп позволит в кратчайшие сроки обеспечить армию местами для проживания, а при изменении геополитической обстановки - передислоцировать военнослужащих без затрат и в кратчайшие сроки.

Кроме того, предусматривается расширение прав и обязанностей военнослужащих. В частности, предлагается предоставить им права и обязанности по аналогии с сотрудниками специальных госорганов.

В части материальной ответственности законопроектом предлагается установить материальную ответственность военнослужащих по контракту, военнообязанных при призыве в армию и на воинские сборы в случае причинения ущерба по неосторожности. При этом сохраняется полная материальная ответственность военнослужащих в случае умышленного причинения ущерба, пишет "Казправда"

Согласно поправкам в Конституционный закон о выборах, при выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса и маслихата партии должны включать в свои партийные списки людей с инвалидностью.

Кроме того, в списках должны будут присутствовать женщины и люди младше 29 лет.

Отмечается, что все три категории должны составить 30% от общего числа кандидатов.

Главной целью проекта закона является обеспечение участия представительной ветви власти наравне с женщинами и молодежью лиц с особыми потребностями, а также учет их мнения и вовлечение в активную работу и жизнедеятельность государства.



