Алихан Смаилов встретился с послом КНР

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Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономическая, транспортно-логистическая, АПК, развитие "зеленой экономики", цифровизация, рациональное использование трансграничных рек, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Особое внимание уделено перспективам увеличения поставок в Китай экологически чистой сельхозпродукции из Казахстана и наращивания приграничного взаимодействия.
Премьер-министр подчеркнул необходимость восстановления цепочек поставок, модернизации и обеспечения бесперебойной работы всех автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, а также возобновления прямого авиасообщения между РК и КНР.
Глава государства поставил ряд задач по "перезагрузке" экономики Казахстана и активизации торгово-экономического сотрудничества с главными внешними партнерами, в том числе с Китаем", - сказал Смаилов.
Чжан Сяо отметил, что сотрудничество с Казахстаном является одним из приоритетных направлений во внешней политике Китая. КНР остается надежным партнером и готова оказать казахстанской стороне необходимую поддержку и содействие.
Китай является одним из крупнейших внешнеторговых и инвестиционных партнеров Казахстана. За 11 месяцев 2021 года объем двусторонней торговли составил более $17 млрд и вырос на 13,6%.