Токаев: вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса

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НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание c правительством по вопросам противодействия коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. Чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию", - заявил на совещании глава государства.
Президент полагает, что за последние годы в этом направлении сделаны важные шаги.
Введен запрет на условно-досрочное освобождение граждан, осужденных за коррупционное деяние. К судам, правоохранителям, взяточникам и посредникам применяются жесткие наказания. С прошлого года введено всеобщее декларирование доходов. Эти и другие меры дали ощутимый результат, снизился уровень коррупции. Однако кардинальных изменений это не принесло. Об этом нужно говорить открыто. Граждане по-прежнему сталкиваются с коррупционными проявлениями в повседневной жизни", - отметил Токаев.
Глава государства сообщил участникам совещания, что утвердит проект концепции антикоррупционной политики, подготовленной по его поручению. Однако эффективность работы будет оценивать по конкретному результату.
По его мнению, эффективная борьба с коррупцией немыслима без сугубо правоохранительной работы. Многие годы она сводилась к поимке взяточников с поличным без глубокого погружения в тему. Разные люди изобличались на одних и тех же должностях за решение одних и тех же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и отправляли за решетку, а причины и условия, из-за которых процветала коррупция, никого особо не интересовали. Лишь в последние годы наметился отход от этой практики.
Здесь можно отметить выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве. За последние пять лет государство выделило на поддержку аграриев более двух триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц", - сообщил Токаев.
По его словам, сфера сельского хозяйства на протяжении многих лет подвержена коррупции, из-за чего государство понесло большой ущерб, а продовольственная безопасность подорвана.
Из 80 миллиардов тенге, выделенных на обводнение пастбищных угодий, половина была потрачена не по целевому назначению. В прошлом году, когда была засуха, крестьяне не находили корма, был падеж скота. В некоторых регионах крестьянам в качестве субсидий выдавали солнечные батареи. Откровенно говоря, никто не задумывался в том, что нужно сельчанам. Для того, чтобы отчитаться, что субсидии освоены, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Все это произошло из-за безответственности уполномоченных органов", - подчеркнул президент.
Он отметил, что Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты.
Напомним, сегодня глава государства провел совещание по вопросам искоренения коррупции.