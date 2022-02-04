Назначен первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел генерал-майор Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Национальной гвардией РК - начальником Главного штаба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Личному составу главного командования Национальной гвардии Кайрата Актанов представил министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.
Президент страны ставит большие задачи перед органами внутренних дел и Национальной гвардией. Январские события показали, что от нас в первую очередь требуется оперативность действий, четкость взаимодействия между министерствами внутренних дел и обороны. Уверен, что генерал-майор Актанов приложит все усилия для выполнения задач по охране общественного порядка и борьбы с преступностью", - сказал глава ведомства.
Кайрат Актанов родился 1 марта 1972 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Военный институт Пограничных войск Республики Казахстан, Национальный университет обороны ВС РК, Военную академию генерального штаба Российской Федерации.
Прошел служебный путь от командира взвода до командира полка, соединения Внутренних войск МВД. В разные годы командовал региональными командованиями "Батыс", "Онтустік" и "Шыгыс", являлся советником главнокомандующего и первым заместителем начальника Главного штаба Национальной гвардии. Награжден 12 медалями Республики Казахстан, является почетным работником МВД.
Ранее глава государства провел ряд кадровых перестановок в ВС РК.
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