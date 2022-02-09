В РК ослабили ограничения при пересечении государственной границы в период карантина

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. На заседании МВК обсуждены послабления в порядке пересечения казахстанскими и иностранными гражданами государственной границы в период карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Межведомственной комиссией принято решение о снятии временных ограничений:

- на выезд граждан Республики Казахстан в иностранные государства через международные аэропорты Республики Казахстан;

- на въезд/транзитный проезд в/через территорию Республики Казахстан через международные аэропорты иностранцам из стран с безвизовым режимом, а также из стран с прямым воздушным сообщением (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) при условии соблюдения визовых требований.

Также для граждан Республики Казахстан в два раза снижен ограничительный срок для выезда в иностранные государства через автопереходы. Теперь казахстанцы могут выезжать один раз в 15 суток.

Единственное требование при въезде - все прибывающие из-за рубежа обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение 72 часов, независимо от прохождения вакцинации.

Не требуется справка на детей в возрасте до 5 лет при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих лиц.

Данные меры направлены на активизацию экономической деятельности, развитие отечественного туристического бизнеса и улучшение инвестиционного климата страны", - отметили в пресс-службе премьер-министра РК.



