Сводка эпидситуации в РК: продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 276 611 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 186;

в Алматы - 445;

в Шымкенте - 23;

в Акмолинской области - 118;

в Актюбинской области - 32;

в Алматинской области - 127;

в Атырауской области - 23;

в ВКО - 103;

в Жамбылской области - 13;

в ЗКО - 43;

в Карагандинской области - 209;

в Костанайской области - 175;

в Кызылординской области - 9;

в Мангистауской области - 15;

в Павлодарской области - 250;

в СКО - 231;

в Туркестанской области - 2.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Атырауская, Жамбылская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 87 637 человек (86 455 КВИ+ и 1182 КВИ-), из них: в стационарах - 9647, на амбулаторном уровне - 77 990.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 437, в состоянии крайней степени тяжести - 171, на аппарате ИВЛ - 111.

В Казахстане за сутки 9867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 176 775, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 7 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 251 891 человек, вторым - 8 822 430.





С 13 марта 2020 года по 7 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 381 летальный случай от КВИ+, 6 февраля скончались девять человек.





6 февраля 2022 года зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода. 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 071, летальных случаев - 5288, выздоровевших - 80 598.